Пірати від косметології. Як компанія "МДА Україна" Марії Федчук ухиляється від податків

За зовнішніми ознаками, "МДА Україна" створює враження успішної компанії: офіс в дорогому бізнес-центрі на Печерську, оренда якого вимірюється тисячами доларів, кілька машин високого класу, шикарні корпоративи.

Але виникає закономірне питання: чому ж Марія Федчук не тільки намагалася "домовитися" з аудитором, щоб приховати документацію "МДА Україна", але навіть перереєструвала компанію під схожою назвою ("М.Д.А. Україна"), після відкриття кримінальної справи. Ми вирішили з'ясувати, що ж саме вона намагається приховати.

Найпростіший спосіб визначити, наскільки сумлінним є бізнес – подивитися, як він платить податки. Як повинна працювати відповідальна дистриб'юторська компанія?

Якщо коротко: купувати товар, реалізовувати його, платити ПДВ, податок на прибуток, оплачувати поточні витрати і вкладати гроші в розвиток бізнесу.

А яким чином організовувала свою роботу "МДА Україна".

Практично весь свій товар компанія реалізовує через кілька компаній, які Марія Федчук і Ольга Демченко представляли партнерам по бізнесу, як надійних дистриб'юторів. Ці компанії керівництво "МДА Україна" знайшло дуже швидко і ніколи не змінювало. Хоча здавалося б, щоб налагодити надійне співробітництво потрібно багато часу і великий кредит довіри.

Так що ж це за компанії, які так швидко увійшли в довіру до керівництва "МДА Україна"? Виявилося, що це їх же компанії. Якщо конкретніше - ФОПи, зареєстровані на друзів і родичів топ-менеджменту компанії. Всього у 2020 році було зареєстровано близько 10 ФОПів, які займалися "діяльністю посередників, що спеціалізуються на торгівлі іншими товарами".

Серед осіб, на яких вони були зареєстровані, сам Володимир Федчук, чоловік головного бухгалтера "МДА Україна" Андрій Блажевський та інші пов'язані особи.

Навіщо компанії продавати свій товар пов'язаним фірмам? Вся справа в податках.

Припустимо, "МДА Україна" купувала умовний товар за 50 гривень. Потім перепродував його своїм же фірмам за 55 гривень. А ті, своєю чергою, реалізовували його по 100 гривень. Але податки "МДА Україна" платить не зі 100 гривень, а з 55! Більш того, відвантажувався товар прямо зі складів "МДА Україна". Тобто фактично всі операції існували тільки на папері.

Сам факт таких маніпуляцій викликає ряд питань до подружжя Федчуків. Адже одна справа – говорити про патріотичні почуття, і зовсім інша – чесно вести свій бізнес і справно платити податки в бюджет.

Один з колишніх співробітників компанії на умовах анонімності розповів, що працівники компанії могли придбати один із засобів за закупівельною ціною за 400 гривень. Його ціна в інтернет-магазинах зараз перевищує 1500 гривень. Якщо відняти маржу кінцевого дистриб'ютора, то ціна косметики могла вирости в 3 рази.

Ситуація прояснилася лише після того, як Марія Федчук вирішила від партнерів позбутися і перевести всі активи з компанії "МДА Україна" на "М.Д.А. Україна", де вона вже була одноосібним власником.

Скільки саме коштів таким чином виводилися з компанії й осідали в кишенях точно сказати складно. За попередніми оцінками таким чином з 1 червня 2020 року по поточний момент фінансовий збиток Компанії через такі махінації міг скласти не менше 1,5 млн доларів.

Враховуючи те, скільки дорогих покупок подружжя вчинило за минулий рік – не важко припустити, в чиїх інтересах вони використовувалися.

Однак, ще одне, не менш неприємне для клієнтів "МДА Україна" те, що їх де-факто також зробили співучасниками злочину. Перевірки, які обов'язково пройдуть в рамках відкритої кримінальної справи, цілком можуть їх торкнутися.