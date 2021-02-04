Популяризація освіти: зірки "Квартал 95" озвучили твори українських класиків

Зірки студії "Кварталу 95" (kvartal95.com)

"Слухай" - найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою

Зірки "Кварталу 95" озвучили вірші українських класиків для освітнього онлайн-проєкту "Слухай", який переміг у конкурсі корисних думок та ідей HackCorona, що допоможуть українцям протистояти COVID-19. Конкурс ініційований Міністерством цифрової трансформації з початком пандемії в Україні.

Про це повідомляє Facebook студії "Квартал 95".

Зазначимо, що Олена Кравець, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Великий, Володимир Мартинець, Анастасія Оруджова, Володимир Шумко, Марта Адамчук прочитали вірші Григорія Сковороди, Павла Тичини, Олександра Олеся, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Василя Стуса, Івана Драча, Дмитра Павличка та інших українських письменників.

Артисти "Кварталу" розповіли, чому взяли участь у проекті та про його важливість під час пандемії COVID-19.

За словами Євгена Кошового, "Слухай" - прекрасний проект популяризації української літератури.

"Вважаю, що ті голоси, якими записані вірші, всім знайомі, і вони ще більше змотивують слухати й читати українську літературу, навчатися та розвиватися", - сказав Євген Кошовий.

"Слухай" - це найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою, озвучених голосами зірок.

Як пише студія "Квартал 95", добірку з 60 аудіокниг із творами української літератури, що входять до програми ЗНО, вже можна безкоштовно прослухати за посиланням.

Зазначається, що аудіокниги зроблять навчальний процес більш інклюзивним і стануть у пригоді молодшим школярам.

"Проект "Слухай" - про нову українську ідентичність. Це бібліотека нового покоління з великою соціальною місією: зробити освіту більш інклюзивною та пристосованою до нового світового порядку", - акцентував автор проекту, громадський діяч Олександр Барабошко.

Нагадаємо, що конкурс #HackCorona ініціював міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за допомогою програми EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом "Східна Європа" та Innovabridge.