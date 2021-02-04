Популяризация образования: звезды "Квартал 95" озвучили произведения украинских классиков

Звезды студии"Квартал 95" (kvartal95.com)

"Слушай" - самая большая онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке

Звезды "Квартала 95" озвучили стихи украинских классиков для образовательного онлайн-проекта "Слушай", который победил в конкурсе полезных мыслей и идей HackCorona, которые помогут украинцам противостоять COVID-19. Конкурс инициирован Министерством цифровой трансформации с началом пандемии в Украине.

Об этом сообщает Facebook студии "Квартал 95".

Отметим, что Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Великий, Владимир Мартинец, Анастасия Оруджова, Владимир Шумка, Марта Адамчук прочитали стихи Григория Сковороды, Павла Тычины, Александра Олеся, Владимира Сосюры, Андрея Малышко, Василия Стуса, Ивана Драча, Дмитрия Павлычко и других украинских писателей.

Артисты "Квартала" рассказали, почему приняли участие в проекте и о его важности во время пандемии COVID-19.

По словам Евгения Кошевого, "Слушай" - прекрасный проект популяризации украинской литературы.

"Считаю, что те голоса, которыми записаны стихи, всем знакомы, и они еще больше мотивируют слушать и читать украинскую литературу, учиться и развиваться", - сказал Евгений Кошевой.

"Слушай" - это крупнейшая онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке, озвученных голосами звезд.

Как пишет студия "Квартал 95", подборку из 60 аудиокниг с произведениями украинской литературы, входящие в программу ВНО, уже можно бесплатно прослушать по ссылке.

Отмечается, что аудиокниги сделают учебный процесс более инклюзивным и пригодятся младшим школьникам.

"Проект "Слушай" - про новую украинскую идентичность. Это библиотека нового поколения с большой социальной миссией: сделать образование более инклюзивным и приспособленным к новому мировому порядку", - подчеркнул автор проекта, общественный деятель Александр Барабошко.

Напомним, что конкурс #HackCorona инициировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров с помощью программы EGAP, финансируемой Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge.