Була проблема: Кравець пояснила, чому її дочка-підліток живе окремо

Олена Кравець розповіла, чому її 16-річна дочка живе окремо. Актриса студії "95 квартал" зізналася, що старша дочка зірки вже рік живе не з сім'єю. Під час інтерв'ю Жені Жигаліній для youtube-каналу "Женін журнал" вона пояснила це тим, що були проблеми з житлом.

Олена Кравець відверто розповіла, як вона зважилася на такий крок і відпустила дочку жити окремо.

"Я крута мама. Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо. Ми почали шукати можливості і ця можливість дивним чином сама собою утворилася. Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені і сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - зізнається артистка.

Актриса зізналася, що хвилювалася про дочку, але зараз вона спокійна.

"Перший час я хвилюватися, але знала, де вона, знала, що вона у безпеці, адже я упевнена в батьках подруги Маші", - розповідає актриса.

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Переїзд, на думку зірки "95 кварталу", пішов її доньці на користь.

"Вона дуже швидко подорослішала і стала справжньою господинею. Це, дійсно, школа життя", - додає Кравець.

Олена Кравець розповіла, чому її 16-річна дочка живе окремо (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні все частіше виникає питання про те, хто ще з акторів студії "Квартал 95" має намір піти в політику слідом за колишнім шоуменом. Так, нещодавно про свої політичні амбіції розповіла Олена Кравець.

До речі, раніше сам Володимир Зеленський зізнався, що дехто з його команди таки піде в політику.