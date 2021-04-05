Режисер Герман Ненов розповів правду про свою роботу з українськими поп-дівами

Популярний режисер і кліпмейкер Герман Ненов розповів про свою роботу з українськими поп-дівами.

Про це Ненов розговорився в новому випуску програми PRO:WIDER, ведучим якої є автор-виконавець і продюсер Влад Дарвін.

Зокрема, в інтерв'ю Герман розповів про особливості роботи з українськими артистками і зазначив, що до кожного потрібен індивідуальний підхід.

"Одну артистку потрібно розсердити, другу - похвалити, а третя має розслабитися. Наприклад, з NK у мене повний коннект, це артистка, з якою ми розуміємо і відчуваємо один одного з півслова. З Олею Поляковою та Наталею Могилевською трапляються палкі суперечки. Ірина Білик - та, кому не треба давати багато завдань - тільки почуття. Вона не любить, коли це почуття перебивають", - зізнався він.

Герман Ненов (кадр з PRO:WIDER)

Поговорили й про особисте життя режисера - про дитинство, про маму. Саме в ефірі PRO:WIDER вперше в житті режисер публічно зізнався в тому, що в підлітковому віці у нього була інвалідність.

"Я приховав її від вступної комісії, тому що розумів - інакше мене не візьмуть в інститут", - відверто розповів режисер.

Герман Ненов дав інтерв'ю про особисте життя і роботу з українськими артистами