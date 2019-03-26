Батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність: що сталося

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: GettyImages)

Кейт Міддлтон дуже хвилюється за батьків

Батьки Кейт Міддлтон, які раніше ніколи не скаржилися на достаток, опинилися на межі розорення. Про це пишуть західні таблоїди.

Відомо, що ще перед Різдвом сімейний бізнес Майкла і Елізабет Міддлтон опинився під загрозою. Тоді їм навіть довелося звільнити частину співробітників.

А зовсім недавно батьки герцогині Кембриджської чесно попередили решту співробітників, що, можливо, їм також доведеться попрощатися з роботою.

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Західні ЗМІ повідомляють, що Кейт сильно хвилюється за батьків, оскільки крах їх сімейного бізнесу може згубно позначитися на здоров'ї вже немолодих батьків.

При цьому відомо, що ще в минулому році стан Міддлтонів оцінювали в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Але ніхто не береться прогнозувати, наскільки згубно вплине на них крах бізнесу.

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: canada.com)

Відзначимо, що батьки Кейт, прості люди з самих звичайних сімей. Батько герцогині походить з середнього класу робітників, а мати - потомствена уродженка сім'ї шахтарів-вугільників. Познайомилися батьки "у небі", оскільки обидва працювали в одній авіакомпанії: Майкл - авіадиспетчером, а Елізабет - стюардесою.

В кінці 1980-х сім'я заснувала фірму, яка продає через інтернет все необхідне для дитячих свят.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією з найкращих подруг - 35-річною колишньою моделлю Роуз Ханбері. Принц Вільям намагався помирити жінок, але поки що ці спроби безуспішні.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт хоче четверту дитину. В даний час герцогиня виховує трьох дітей - 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту й однорічного Луї.