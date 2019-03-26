ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність: що сталося

STYLERПерсони    26.03.2019 - 11:31
Батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність: що сталося
Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: GettyImages)

Кейт Міддлтон дуже хвилюється за батьків

Батьки Кейт Міддлтон, які раніше ніколи не скаржилися на достаток, опинилися на межі розорення. Про це пишуть західні таблоїди.

Відомо, що ще перед Різдвом сімейний бізнес Майкла і Елізабет Міддлтон опинився під загрозою. Тоді їм навіть довелося звільнити частину співробітників.

А зовсім недавно батьки герцогині Кембриджської чесно попередили решту співробітників, що, можливо, їм також доведеться попрощатися з роботою.

Батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність: що сталося

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Західні ЗМІ повідомляють, що Кейт сильно хвилюється за батьків, оскільки крах їх сімейного бізнесу може згубно позначитися на здоров'ї вже немолодих батьків.

При цьому відомо, що ще в минулому році стан Міддлтонів оцінювали в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Але ніхто не береться прогнозувати, наскільки згубно вплине на них крах бізнесу.

Батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність: що сталося

Батьки Кейт Міддлтон на межі банкрутства (фото: canada.com)

Відзначимо, що батьки Кейт, прості люди з самих звичайних сімей. Батько герцогині походить з середнього класу робітників, а мати - потомствена уродженка сім'ї шахтарів-вугільників. Познайомилися батьки "у небі", оскільки обидва працювали в одній авіакомпанії: Майкл - авіадиспетчером, а Елізабет - стюардесою.

В кінці 1980-х сім'я заснувала фірму, яка продає через інтернет все необхідне для дитячих свят.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією з найкращих подруг - 35-річною колишньою моделлю Роуз Ханбері. Принц Вільям намагався помирити жінок, але поки що ці спроби безуспішні.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт хоче четверту дитину. В даний час герцогиня виховує трьох дітей - 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту й однорічного Луї.

Майбутня королева? Меган Маркл потрапила в опалу до Єлизавети II Меган Маркл і принц Гаррі в старості: як буде виглядати сім'я через 30 років
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Кейт Міддлтон
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся