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Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло

STYLERПерсоны    26.03.2019 - 11:31
Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло
Родители Кейт Миддлтон на грани банкротства (фото: GettyImages)

Кейт Миддлтон очень переживает за родителей

Родители Кейт Миддлтон, которые ранее никогда не жаловались на достаток, оказались на грани разорения. Об этом пишут западные таблоиды.

Известно, что еще перед Рождеством семейный бизнес Майкла и Элизабет Миддлтон оказался под угрозой. Тогда им даже пришлось уволить часть сотрудников.

А совсем недавно родители герцогини Кембриджской честно предупредили оставшихся сотрудников, что, возможно, им также придется попрощаться с работой.

Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло

Родители Кейт Миддлтон на грани банкротства (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Западные СМИ сообщают, что Кейт сильно волнуется за родителей, поскольку крах их семейного бизнеса может пагубно сказаться на здоровье уже немолодых родителей.

При этом известно, что еще в прошлом году состояние Миддлтонов оценивали в 50 миллионов фунтов стерлингов. Но никто не берется прогнозировать, насколько пагубно повлияет на них крах бизнеса.

Родителям Кейт Миддлтон грозит нищета: что произошло

Родители Кейт Миддлтон на грани банкротства (фото: canada.com)

Отметим, что родители Кейт, простые люди из самых обычных семей. Отец герцогини происходит из среднего класса рабочих, а мать - потомственная уроженка семьи шахтеров-угольщиков. Познакомились родители "в небе", так как оба работали в одной авиакомпании: Майкл - авиадиспетчером, а Элизабет - стюардессой.

В конце 1980-х семья основала фирму, которая продает через интернет все необходимое для детских праздников.

Напомним, Кейт Миддлтон серьезно поссорилась с одной из лучших подруг - 35-летней бывшей моделью Роуз Ханбери. Принц Уильям пытался помирить женщин, но пока что эти попытки безуспешны.

Ранее сообщалось о том, что Кейт хочет четвертого ребенка. В данное время герцогиня воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

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