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Кейт Миддлтон поссорилась со своей лучшей подругой: что произошло

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 11:42
Кейт Миддлтон поссорилась со своей лучшей подругой: что произошло
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон в ссоре с лучшей подругой

Кейт Миддлтон серьезно поссорилась с одной из лучших подруг 35-летней бывшей моделью Роуз Ханбери. Об этом сообщает издание The Sun.

Принц Уильям пытался помирить женщин, поскольку раньше они часто проводили время вместе с Роуз Ханбери и ее 58-летним мужем Дэвидом Роксаваджем.

Тем не менее, по данным королевских инсайдеров, Кейт отказалась идти на примирение и сказала Уильяму, что Роуз уже не является одной из близких ей подруг.

"Известно, что Кейт и Роуз ужасно поссорились. Раньше они были вместе, но это уже не так", - заявил один из источников издания.

Кейт Миддлтон поссорилась со своей лучшей подругой: что произошло

Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери (фото: thesun.co.uk)

Стоит отметить, что Кейт и Уильям живут по соседству с Роуз и Дэвидом. При этом у них много общих друзей. Кроме того, у них есть мальчики-близнецы Александр, граф Роксавейдж и Оливер, лорд Чолмонделей, которые часто игрались вместе с принцем Джорджем, и леди Айрис.

Роуз Ханбери со своим мужем восемь лет тому назад также присутствовала на королевской свадьбе. Тогда Роуз была названа самым стильным гостем церемонии.

Ее муж Дэвид 27 лет назад унаследовал имущество, оцениваемое в 112 миллионов фунтов стерлингов, в том числе замок Чолмонделей в Чешире.

Что стало причиной ссоры между Кейт и Роуз точно неизвестно, однако ходят слухи, что Роуз старалась затмить Кейт и стать главной звездой норфолкского светского общества.

Напомним, что Кейт Миддлтон оконфузилась во время похода к детям, которых она посетила в лондонском центре.

Ранее сообщалось о том, что Кейт хочет четвертого ребенка. В данное время герцогиня воспитывает троих детей - 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

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