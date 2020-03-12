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Щастя ілюзорне: Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою

STYLERПерсони    12.03.2020 - 14:55
Щастя ілюзорне: Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою
Анастасія Заворотнюк з донькою (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Заворотнюк почала обмірковувати суть щастя після захворювання мами

Поки Анастасія Заворотнюк проходить лікування, Анна намагається обміркувати таке поняття, як "щастя" і задає фанатам неоднозначні питання. Ймовірно, саме проблеми зі здоров'ям мами змусили задуматися дочку про такі поняття. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.

"Що ж таке щастя? У Ожогова "щастя - це почуття й стан повного, вищого задоволення", в Ушакова "щастя - це стан достатку, благополуччя, радості від повноти життя, від задоволення життям", у Аристотеля "щастя - це діяльність душі в повноті чесноти". Так що ж воно таке для вас?", - написала Заворотнюк.

Щастя ілюзорне: Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявоюЗаворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Дівчина зазначила, що коли хтось запитує іншого про найщасливіший день, то людина починає замислюватися і не може відповісти, а це значить, що поняття "щастя" не таке просте як здається.

"І хочу підсумувати, життя не може складатися лише з щастя, щастя - це моменті і дуже б хотілося, щоб таких моментів у житті кожного було б більше. І до речі, за твердженням Фрейда "Завдання - зробити людину щасливою - не входило в план створення світу". Значить кожен повинен сам собі сказати: "Хочеш бути щасливим - будь". Як на вашу думку: щастя існує насправді чи воно ілюзорно?", - запитала Заворотнюк.

Підписники почали висловлювати свої думки та ділитися своїм розумінням "щастя", попутно прагнучи якнайшвидшого одужання Анастасії Заворотнюк:

  • Анна, ви дуже схожі на матусю! Здоров'я їй!
  • Звичайно щастя існує і у кожного воно своє. Я хочу від усієї душі побажати Вашій родині щастя та благополуччя.
  • Так схожі на маму...
  • Щастя - це коли рідні живі і здорові.
  • Щастя - це коли живі і здорові твої близькі, спокій у душі та чистота помислів, коли не соромно за свої вчинки.

Щастя ілюзорне: Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою

Заворотнюк розповіла фанатам про щастя

Нагадаємо, що про хворобу Заворотнюк спливла несподівана інформація.

Раніше ми писали про те, що Анастасію Заворотнюк запідозрили в обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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