Щастя ілюзорне: Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою

Анастасія Заворотнюк з донькою (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Заворотнюк почала обмірковувати суть щастя після захворювання мами

Поки Анастасія Заворотнюк проходить лікування, Анна намагається обміркувати таке поняття, як "щастя" і задає фанатам неоднозначні питання. Ймовірно, саме проблеми зі здоров'ям мами змусили задуматися дочку про такі поняття. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.

"Що ж таке щастя? У Ожогова "щастя - це почуття й стан повного, вищого задоволення", в Ушакова "щастя - це стан достатку, благополуччя, радості від повноти життя, від задоволення життям", у Аристотеля "щастя - це діяльність душі в повноті чесноти". Так що ж воно таке для вас?", - написала Заворотнюк.

Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Дівчина зазначила, що коли хтось запитує іншого про найщасливіший день, то людина починає замислюватися і не може відповісти, а це значить, що поняття "щастя" не таке просте як здається.

"І хочу підсумувати, життя не може складатися лише з щастя, щастя - це моменті і дуже б хотілося, щоб таких моментів у житті кожного було б більше. І до речі, за твердженням Фрейда "Завдання - зробити людину щасливою - не входило в план створення світу". Значить кожен повинен сам собі сказати: "Хочеш бути щасливим - будь". Як на вашу думку: щастя існує насправді чи воно ілюзорно?", - запитала Заворотнюк.

Підписники почали висловлювати свої думки та ділитися своїм розумінням "щастя", попутно прагнучи якнайшвидшого одужання Анастасії Заворотнюк:

Анна, ви дуже схожі на матусю! Здоров'я їй!

Звичайно щастя існує і у кожного воно своє. Я хочу від усієї душі побажати Вашій родині щастя та благополуччя.

Так схожі на маму...

Щастя - це коли рідні живі і здорові.

Щастя - це коли живі і здорові твої близькі, спокій у душі та чистота помислів, коли не соромно за свої вчинки.

Заворотнюк розповіла фанатам про щастя

Нагадаємо, що про хворобу Заворотнюк спливла несподівана інформація.

Раніше ми писали про те, що Анастасію Заворотнюк запідозрили в обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.