Щастя ілюзорне: Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою

Заворотнюк почала обмірковувати суть щастя після захворювання мами
Поки Анастасія Заворотнюк проходить лікування, Анна намагається обміркувати таке поняття, як "щастя" і задає фанатам неоднозначні питання. Ймовірно, саме проблеми зі здоров'ям мами змусили задуматися дочку про такі поняття. Відповідна публікація розміщена в соціальній мережі Instagram.
"Що ж таке щастя? У Ожогова "щастя - це почуття й стан повного, вищого задоволення", в Ушакова "щастя - це стан достатку, благополуччя, радості від повноти життя, від задоволення життям", у Аристотеля "щастя - це діяльність душі в повноті чесноти". Так що ж воно таке для вас?", - написала Заворотнюк.
Заворотнюк звернулася до прихильників з важливою заявою (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)
Дівчина зазначила, що коли хтось запитує іншого про найщасливіший день, то людина починає замислюватися і не може відповісти, а це значить, що поняття "щастя" не таке просте як здається.
"І хочу підсумувати, життя не може складатися лише з щастя, щастя - це моменті і дуже б хотілося, щоб таких моментів у житті кожного було б більше. І до речі, за твердженням Фрейда "Завдання - зробити людину щасливою - не входило в план створення світу". Значить кожен повинен сам собі сказати: "Хочеш бути щасливим - будь". Як на вашу думку: щастя існує насправді чи воно ілюзорно?", - запитала Заворотнюк.
Підписники почали висловлювати свої думки та ділитися своїм розумінням "щастя", попутно прагнучи якнайшвидшого одужання Анастасії Заворотнюк:
Заворотнюк розповіла фанатам про щастя
Нагадаємо, що про хворобу Заворотнюк спливла несподівана інформація.
Раніше ми писали про те, що Анастасію Заворотнюк запідозрили в обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.