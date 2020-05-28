Серьога відповів на звинувачення екс-дружини у викраденні дітей: що сказав репер

Серьога висловився про скандал із колишньою дружиною (колаж РБК-Україна)

Репер Серьога вперше висловився про гучний скандал із колишньою дружиною та синами

Репер Серьога прокоментував гучний скандал після звинувачень колишньої дружини Поліни Ололо в тому, що музикант забрав синів і перешкоджає їх спілкування з матір'ю. Після її звинувачень Сергій Пархоменко три місяці зберігав мовчання щодо цього питання, і нарешті вирішив зробити публічну заяву.

Нині триває судовий розгляд справи про визначення місця проживання дітей з одним із батьків, але не про позбавлення батьківських прав. Про це Серьога написав у своєму Facebook.

Також білоруський музикант і студент Харківського авіаційного інституту закликав не драматизувати ситуацію.

"До суду мої діти перебувають зі мною за наявності у мене всіх дозвільних документів з боку матері - цей факт легко перевірити і підтвердити", - йдеться у публікації.

Окремо Серьога наголошує, що ніколи не висловлювався про свою екс-дружину негативно і не хотів вирішувати особисті питання "у форматі розважального реаліті-шоу".

"Вона - прекрасна людина з особливим почуттям материнської відповідальності. Я принципово виховую своїх синів в абсолютній повазі до матері й у всьому медійному полі вони не зможуть коли-небудь прочитати жодної іншої моєї позиції стосовно неї, крім як поважної", - написав артист.

Також Пархоменко відповів на закиди Ололо щодо того, що нібито займався підробкою документів, має залежність, погано ставиться до хлопчиків Марка та Платона.

"Її актуальне прагнення піклуватися про дітей і будь-якими засобами переконати громадськість у тому, що їх батько - я, тобто - негідна та аморальна людина, ще до суду, обумовлена суворою необхідністю її життєвих обставин і надмірною вразливістю. І тут я, як ніхто інший, беруся зрозуміти її... Вона, до речі, досить переконлива у своїй версії того, що відбувається, на мою власну думку, але, якщо вона права, то їй слід довести мою вину у правовому полі та надати мені нести відповідне покарання", - зазначив Серьога.

Артист зауважує, що саме тому вони чекають розв'язання цього питання в правовому полі, і "ось чому я весь цей час був свідомо скупий на коментарі та оцінювальні судження стосовно будь-яких висловлювань третіх осіб на мою адресу".

"Коли не вдається прийти до спільного знаменника, справа вирішуватися в суді, для цього й існує суд", - резюмував він.

Нагадаємо, що в лютому колишня дружина Серьоги заявила, що репер відібрав дітей і утримує їх.

Також Поліна Ололо розповіла, що Серьога відвіз синів в окупований Крим. Вона додала, що вирішила подати в суд на колишнього чоловіка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler