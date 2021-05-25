Сергій Токарєв і засновники Reface запустили Pawa - унікальну студію ML-стартапів

Pawa - це фонетична транскрипція англійського слова "power", що означає "сила, міць". За словами Сергія Токарєва, ця назва максимально точно передає суть проекту. Pawa відрізняється тим, що буде поєднувати в собі, крім класичної венчурної студії, елементи бізнес-інкубатора та акселератора. Ідеї, які будуть приходити і зароджуватися в студії, будуть отримувати силу завдяки всебічній підтримці.

Експерти Pawa будуть знайомитися зі стартапами на початкових етапах. Як правило, на стадії валідації ідеї. Фахівці будуть оцінювати її потенціал за безліччю критеріїв: актуальністю, відповідністю вимогам ринку, реалістичністю технічного втілення, бізнес-планом, компетентністю команди тощо.

"Далі, якщо продукт та його фаундер пройшли перший етап відбору, ми будемо допомагати їм безпосередньо із розробкою і тестуванням MVP. У нашому проекті ми робимо акцент на людях. Ми готові співпрацювати як з підприємцями, у яких є цікаві ідеї, так і з розробниками. Також ми відкриті для потенційних кофаундерів. Ми плануємо залучити інвесторів не тільки з України та Європи, а й з Кремнієвої долини", - підкреслив Токарєв.

Модель венчурних студій в Україні, на відміну від Західного світу, поки що неходжена стежка. У США є AI Fund, в Європі – Founders Factory і багато інших проектів. В Україні першою буде Pawa. Особливість проектів, в яких вкладники більше звичайного залучені в процес керівництва проєктами, в тому, що дохід від реалізації ідей розділити, як правило, важче.

"Оскільки Pawa - не звичайний венчурний фонд, а проект із високою операційною залученістю інвесторів в проєкти, відповідно і частки доходу будуть розподілятися гнучко. У разі, якщо інвестори беруть на себе операційні ризики ранньої стадії розвитку проєкту, їх частка, природно, буде мажоритарною. Частка співзасновника, автора ідеї, відповідно, залежатиме від рівня його залучення у роботу. Наприклад, якщо він бере на себе управлінські обов'язки, СЕО або СТО - то, очевидно, його частка збільшиться",- зазначає Сергій Токарєв.

Команда кофаундеров Pawa - перевірений склад. Разом із Сергієм Токарєвим у списку засновників проєкту його колеги по Reface - Денис Дмитренко та Кирило Сигида. Керівництво проектом взяла на себе Ганна Шувалова.

Ще на підготовчому етапі співзасновники Pawa заручилися підтримкою безлічі іноземних фахівців, венчурних фондів та технологічних компаній зі Сполучених Штатів та Європи.

Сьогодні Pawa знаходиться в процесі збору команди. На початковому етапі це буде близько 10 осіб, більшість з яких - ML-фахівці усіх рівнів, які запустять цикл роботи з ідеями. У студії планують вести 10 проектів на рік, відбираючи потенційні хіти ринку.

Тим, хто вже планує подавати свій проект в Pawa, співзасновники натякають: переваги будуть віддаватися ідеям, пов'язаним із медіа, фінансами, здоров'ям та ігровим сектором.

Довгостроковий план проекту, зазначає Сергій Токарєв, - поліпшити позиції України на світовій арені штучного інтелекту. Засновники Pawa вірять, створення центру з підтримки вітчизняного AI- та ML-продукту - перший крок України до позбавлення від ярлика країни-аутсорсера.