Шерон Стоун налякала шанувальників зовнішнім виглядом (фото)

Шерон Стоун (GettyImages)

Шерон Стоун викликала паніку у шанувальників змінами у зовнішності

Шерон Стоун, знаменита голлівудська актриса, яка прославилася завдяки фільму "Оновной інстинкт", викликала паніку серед фанатів своїми фотографіями в соціальній мережі Instagram.

Шерон Стоун розмістила кілька знімків, на яких у неї чітко видно потворний шрам на шиї. Так як раніше голлівудська зірка неодноразово заявляла про те, що вона проти хірургічного втручання у зовнішність, то смуга на її шиї привела в замішання шанувальників. Вони спробували з'ясувати – це шрам після якоїсь травми або ж все-таки ознака пластичної хірургії.

Шерон Стоун налякала фанатів (instagram.com/sharonstone)

Шрам, який дуже чітко видно на фотографіях – тягнеться поперек горла з правого боку і має форму рівною смуги. Крім того, він суттєво вирізняється на блідій шкірі актриси.

У Шерон Стоун виявили шрам (instagram.com/sharonstone)

Також шанувальники звернули увагу, що обличчя 61-річної зірки виглядає молодше, ніж тіло. Хоча на шкірі вже можна розглянути пігментні плями, які з'являються у людей у віці.

З'ясувалося, що шрам на шиї у Шерон Стоун – це наслідок травми, яку вона отримала ще в дитинстві. Шерон скакала на коні і налетіла у дворі на розвішану білизну. Мотузка вчепилася їй у шию і залишила шрам на все життя.

Шерон Стоун (instagram.com/sharonstone)

Під час зйомок шрам переховувався за допомогою гриму, а на фотозйомках на актрисі був одяг, що приховував частину шиї або зірка користувалася шийними хустками і шаликами.

Шерон Стоун приховує шрам з допомогою косметики або шарфиків (instagram.com/sharonstone)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шерон Стоун знялася у відвертій фотосесії.

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