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Скандальний журналіст BBC написав скаргу: деталі інциденту з Меган Маркл

STYLERПерсони    11.05.2019 - 19:26
Скандальний журналіст BBC написав скаргу: деталі інциденту з Меган Маркл
Меган Маркл потрапила в скандал з BBC – звільнений співробітник написав скаргу (Колаж РБК-Україна)

Звільнений співробітник ВВС написав скаргу BBC

Меган Маркл потрапила в скандал з BBC. У Британії вважають, що саме через неї журналіст видання, який відпустив жарт про дитину герцогів, залишився без роботи. Звільнений співробітник BBC звернувся зі скаргою. Британська поліція почала розслідування у зв'язку з скаргою журналіста Денні Бейкера, звільненого компанією BBC після публікації расистського твіти про сина Меган Маркл. Про це The Sun.

Раніше ми писали, що британський радіоведучий BBC Radio 5 Live Денні Бейкер опублікував у своєму Twitter-акаунті жартівливий пост на адресу королівської сім'ї. Чоловік розмістив зроблене кілька десятиліть тому фото пари, яка тримала за руки шимпанзе в костюмі. Цей знімок Бейкер супроводив словами: "Королівське немовля покинуло пологовий будинок".

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Меган Маркл і принц Гаррі показали дитину (фото: twitter.com/PA)

Користувачі мережі відразу ж накинулися на ведучого. Багато хто вважає цей твіт образливим і знущальним по відношенню до расової приналежності Меган Маркл (герцогиня Сассекська - перший в історії член британської королівської династії, що належить до змішаної раси - ред.).

За свій твіт журналіст був звільнений з роботи. Фахівці розслідують справу і мають намір дати оцінку скарзі Бейкера.

Раніше повідомлялося, що в сім'ї Меган Маркл розгорівся скандал.

Також ми писали, у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, в честь кого Меган Маркл назвала свого сина.

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