Стало відомо, як державні структури МІУ оббирають моряків

Державні структури при Міністерстві інфраструктури Владислава Криклія створили велику корупційну схему, заснованої на хабарництво в системі освіти українських моряків. Річний обсяг хабарів в морському освіту може становити 6 мільйонів доларів.

Як заявила засновник громадської організації "Українське об'єднання моряків" Христина Король, сьогодні моряки не можуть отримати ні один морський документ без участі посередників і величезних хабарів - неофіційна вартість морських сертифікатів сягає 3 тисяч доларів, а в деяких випадках навіть 8 тисяч доларів.

Система поборів і хабарів у сфері морської освіти змусила моряків вийти на акції протесту. Протестувальники заявляють, що якщо раніше складати іспити на отримання морського сертифіката без хабарів було складно, але реально, то зараз такої можливості немає.

Як відзначають журналісти-розслідувачі, морські агенти-посередники в інтернеті пропонують можливість обійти всі навчальні процедури та оформити документи моряка буквально за один день. Один з таких агентів на ім'я Тетяна Мещерякова назвала суму за допомогу в отриманні 10-ти сертифікатів капітана - 7900 доларів.

За українським законодавством, українські моряки зобов'язані підтверджувати свою кваліфікацію кожні п'ять років. У серпні 2020 року були звільнені всі співробітники Інспекції дипломування моряків і почалася її ліквідація. Але насправді інспекція продовжує працювати й екзаменувати моряків, хоча ні один з моряків фактично не може складати іспити без хабарів і без посередників.

Як з'ясували журналісти-розслідувачі, морських агентів займаються представники Державної морської адміністрації. Всі зібрані з моряків гроші нібито йдуть в "чорну касу" колишньому співробітнику морської інспекції Ігорю Зозулі, який є членом громадської ради при Морській адміністрації. У 2013 році Зозуля був фігурантом кримінальної справи про хабарі у сфері морської освіти.

За даними програми "Гроші", до збору хабарів можуть бути причетні також Олег Вахрушев, колишній член Партії регіонів і депутат Одеської облради. У 2010 його зловили на хабарі у 200 тисяч доларів, а у 2014 звільнили з екологічної інспекції за фальшивий диплом про вищу освіту.