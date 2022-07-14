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"Стіни не було взагалі": Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)

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Ірпінь, Четвер 14 липня 2022 13:09
"Стіни не було взагалі": Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео) Світлана Лобода відвідала рідних (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно надала три мільйони гривень на добудову зруйнованої будівлі дитсадка у Ірпені, приїхала до рідних, які їй показали зруйновані російськими окупантами будинки.

Як стало відомо Styler, артистку зустріла двоюрідна сестра мами, тітка Люда та тітка Оксана, дружина рідного брата, а також бабуся Лариса.

Жінки показали співачці, що трапилося з їхніми будинками у Ірпені, де артистка проводила все своє дитинство.

На відео видно, що окупанти зробили із бізнесом рідного брата мами Світлани Лободи. У Олександра повністю згорів мікроавтобус, яким він заробляв на життя для своєї родини.

"Це все що залишилось від машини, якою Саша заробляв гроші", - сказала співачка.

&quot;Стіни не було взагалі&quot;: Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)

Світлана Лобода показала, що окупанти зробили з будинками її рідних (фото: прес-служба співачки)

Також рідні артистки розповіли, що трапилось з їхніми будівлями.

"Шифер знесло. Дощі були, це все лилося, шпалери відклеїлись. Тут стіни взагалі не було, завдяки тобі ми її поставили, вікон не було ніде. Брат звичайно в шоковому стані. Роботи нема. Все було нове", - розповіли жінки.

Співачка зустрілася з місцевими жителями Ірпеня, які надіслали запит артистці до Loboda Help Center, щоб вона допомогла у відновленні зруйнованих будинків.

Артистка зустрілася з кожним, хто надіслав їй листа.

"Це наш будинок, який постраждав внаслідок війни. 5 поверх повністю згорів. Все що ви бачите, це ми вже розгребли. Ми зараз замовляємо експертизу, після цього зробимо проєкт", - розповіли місцеві.

За словами співачки, кожен день війни несе українцям невизначеність майбутнього та руйнування.

"Коли мої рідні повернулися до Ірпеня, вони так само як і 70% ірпінчан, знайшли свої будинки зруйнованими. Мені було боляче дивитися на те, на що перетворила моє місто російська армія", - додала Лобода.

Командою артистки було створено благодійний фонд DUSHA, завдяки якому Лобода планує організувати більш масштабну допомогу свому рідному місту.

Приєднатися може кожен українець.

Реквізити фонду:

БФ Міжнародний Благодійний Фонд "ДУША"

Приватбанк: ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299
Рахунок: UA263052990000026002026232154.

"Спільними зусиллями ми рахуватимемо не дні війни. А дні, які наближають нас до перемоги. Я не втомлюсь вірити і повторювати, що разом ми сила. Разом ми здатні подолати всі труднощі і вже завтра прокинутися у країні, де настав мир", - зазначила співачка.

&quot;Стіни не було взагалі&quot;: Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)&quot;Стіни не було взагалі&quot;: Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)&quot;Стіни не було взагалі&quot;: Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)&quot;Стіни не було взагалі&quot;: Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)&quot;Стіни не було взагалі&quot;: Лобода вперше показала, що окупанти зробили з будинками її сім‘ї в Ірпені (відео)Світлана Лобода показала, що окупанти зробили з будинками її рідних (фото: прес-служба співачки)

Раніше ми повідомляли, що Лобода приїхала в рідний Ірпінь.

Також ми писали, що співачка придумала, як ще допомогти українцям під час війни.

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