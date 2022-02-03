Tesla за 1,25 млн грн і Lamborghini від шейха: найдорожчі подарунки українських зірок від шанувальників

Дорогі іномарки

Ѕопуа Kay

Ѕопуа Kay відмовилася від щедрого подарунка арабського шейха (instagram.com/sonyakayofficial)

У 2013 році племінниця Софії Ротару Ѕonya Kay отримала в подарунок від справжнього арабського шейха чорну Lamborghini. Але від дорогого презенту, вартість якого на той час досягала 2 млн доларів, дівчина відмовилась, адже зустрічалася з простим студентом з Німеччини.

Соня і син арабського шейха познайомилися в Лондоні, де навчалися в одному університеті. Під час відпустки дівчини з батьками в Дубаї, турботливий шанувальник, щодня забирав її з готелю заради прогулянок на яхті.

Ірина Білик

До слова, вже інший арабський шейх не встояв перед Іриною Білик. Поп-діва повідала, що заморський шанувальник пропонував їй залишитися з ним в його країні, але тоді вона проміняла привабливу пропозицію на всеукраїнський тур.

У 2019 році Ірина отримала в подарунок електрокар Tesla - ціна такого авто стартує від 50 000 доларів (1,25 млн грн). Дарувальником цінного презенту виявився давній шанувальник і друг співачки Валерій - гендиректор компанії, яка випускає чоловічий одяг і аксесуари. Подарунок був зроблений на 30-річчя дружби Ірини та Валерія.

Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко одного разу стала щасливою володаркою авто від шанувальника (instagram.com/tonya_matvienko)

У 2013 році Тоні Матвієнко невідомий шанувальник подарував автомобіль марки Honda.

"Вранці я їхала на зйомки, вийшла з двору на парковку і побачила машину, обв'язану широкою стрічкою, як в якомусь кіношному сюжеті. Спочатку нічого не зрозуміла, але мені швидко пояснили, що до чого. Шок і відчуття радості", - зізнатися тоді артистка.

Зірка для зірки

Іменні зірки є у багатьох українських артистів - це оригінальні подарунки від їх шанувальників.

Тіна Кароль

У Тіни Кароль є іменна зірка на небі (instagram.com/tina_karol)

Наприклад, небесне світило Тіни Кароль знаходитися у сузір'ї Водолія, що відповідає її знаку Зодіаку. До речі, "сусідами" співачки стали Джон Траволта, Авраам Лінкольн, Рональд Рейган і Пласідо Домінго! Взагалі співачку часто задаровують дорогими та оригінальними подарунками, адже у неї дуже активна і велика фан-база.

Руслана

Руслані 5 років тому шанувальники подарували іменну зірку (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Також своя зірка є у Руслани. До 44-річчя співачки шанувальники презентували їй іменне небесне світило. Його координати - RA 19h 13 m 50.62 s. Dec + 42 ° 56 '9.6'.

Олег Винник

У 2018 році улюбленець жінок Олег Винник також став власником незвичайної іменної зірки. До слова, оригінальності прихильницям співака не позичати. Якось вони презентували кумиру картину з таранки!

Олег Винник з оригінальним подарунком (instagram.com/olegg.vynnyk)

Ірина Білик

У Ірини Білик теж є власна зірка у сузір'ї Овна. Її "сусідами" на небосхилі стали Елтон Джон, Чарлі Чапліна і Джекі Чан.

Ѕопуа Kay

Ѕопуа Kay отримала зірку з особливого приводу (instagram.com/sonyakayofficial)

Іменну зірку в сузір'ї Стрільця (по сусідству з зірками Disney і Бреда Пітта) як символічний подарунок зі змістом шанувальники піднесли й племінниці Ротару Ѕопуа Kay - саме так вони відзначили мільйонний рубіж композиції співачки "Зоряний саундтрек".

Найнесподіваніші подарунки

Еріка Герцег

Екс-"ВІА Грі" Еріці Герцег подарували живого тигра. Правда, шанувальники співачки розкритикували артистку і дарувальника, адже порахували такий подарунок недоречним і негуманним.

Макс Барських

Макса шанувальники вразили солодким сюрпризом (instagram.com/max_barskih)

А ось Макс Барських на 23–річчя отримав від фанів торт у вигляді величезного ліжка - 100-кілограмовий десерт поставили просто в президентському номері готелю, де співак відзначав день народження.