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Тихо плакала: Єфросиніна зробила зізнання про важкий період у житті

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П'ятниця 28 січня 2022 12:44
Тихо плакала: Єфросиніна зробила зізнання про важкий період у житті Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Styler

Маша Єфросиніна - успішна телеведуча та блогер. За словами знаменитості, вона переживає третю хвилю популярності, але в її кар'єрі були періоди забуття, злети і падіння.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Fedoriv Vlog вона розповіла про виворіт популярності і складнощі слави в ранньому віці.

Маша стала зіркою в 20 років. На той момент вже 1,5 року виходило шоу " Підйом" на "Новому каналі". Тоді Маша працювала в тандемі з Юрієм Горбуновим.

Тихо плакала: Єфросиніна зробила зізнання про важкий період у житті

Маша Єфросиніна переживає третю хвилю популярності (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я сіла після чергового ефіру в маршрутку, передала за проїзд, і зрозуміла, що всі люди повернулися на мене, включаючи водія, який зупинив маршрутку. Всі сказали: "Це Ви?". І почали простягати мені папірці, гривні, гроші, хтось на руці попросив розписатися. Я страшенно злякалася і вилетіла. Я не була до цього готова, я розуміла, що я собі не належу в якійсь мірі", - розповіла про те, як вперше відчула виворіт слави ведуча.

Але після стрибка популярності настало забуття і затишшя.

"У 2004 році я пішла з "Нового каналу", провела "Євробачення", і зрозуміла, що тебе з п'єдесталу дуже швидко зносять. У мене довічні антитіла до зіркової хвороби", - заявила вона.

Маша вважала, що після тріумфального ведення "Євробачення 2005" її знову почнуть запрошувати на телебачення, але за рік прориву так і не сталося.

"Я тихо плакала, тоді поруч був тільки Тимур і маленька Наночка однорічна. Я пам'ятаю той рік в напівтемряві, чорному кольорі. Слава в 18-20 років - це серйозне випробування для людської психіки. Це сталося і зі мною. Якщо у мене була депресія в моєму житті, то вона була тоді", - зазначає Маша.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросинін поділилася історією про те, чому погодилася зніматися в рекламі білизни.

Також Маша Єфросиніна зізналася, чому її дочка достроково повернулася з Канади в Україну.

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Маша Єфросиніна
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