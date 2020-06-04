Ткаченко став новим міністром культури: чим вже встиг оскандалитися політик

Олександр Ткаченко став новим міністром культури України. Сьогодні, 4 червня, за призначення нардепа від "Слуги народу" проголосувало 263 депутати. Що відомо про політика і медійника - в матеріалі Styler.

Скандальний закон №2693 "Про медіа"

Ткаченко став одним з тих, хто просував законопроєкт, що фактично формалізує цензуру і полегшує блокування інтернет-ЗМІ через суд.

Одне з ключових положень документа закону - вимога до всіх ЗМІ надати в Нацраду інформацію про структуру власності, про цензуру на новини і матеріали про Росію та СРСР, а також про спрощену процедуру блокування сайтів.

Після критики з боку українських журналістів і міжнародних організацій, документ в кінці квітня повернули на доопрацювання.

Медіаменеджер з 30-річним досвідом

Багато хто знає Олександра Ткаченка, як гендиректора 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бігуді, Уніан-ТБ, 1+1 International", сейлз-хаус " Плюси і 1+1 продакшн). Саме з медіасередовища випускник журфаку КНУ імені Шевченко потрапив у велику політику, як №9 у партійному списку "Слуги народу".

Але в цілому на медійному терені у нового глави мінкульту 30 років досвіду. Він встиг навіть попрацювати в Москві заступником гендиректора РЕН-ТВ у 2008 році. А на самому початку свого журналістського шляху створював програми "Післямова" і "Обличчя світу" для каналів "УТ-1" та "Інтер" (з 1993-го).

У 1996 перейшов на новостворений канал "Студія 1+1". Його називають творцем новин ТСН, перший випуск якого вийшов 1 січня 1997-го.

З квітня 1999 очолював "Новий канал", а у 2000-2001 спробував себе політиці - був радником тоді прем'єра Віктора Ющенка на громадських засадах.

А вже у 2003 став неформальним керівником так званого холдингу ("Новий канал", "ICTV", "СТБ"). Пізніше встиг побувати навіть головою правління і одним з акціонерів ЗАТ "Одеська кіностудія".

Після всіх "поневірянь" остаточно "осів" на посаді гендиректора 1+1 media, яку обіймав з серпня 2008 року по 19 серпня 2019 року.

Після перемоги "Слуги народу" на дострокових парламентських виборах влітку 2019-го очолив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики в Раді, де і став розробляти той самий скандальний закон про ЗМІ.

Потрапив в санкційний список РФ

Після анексії Криму росіянами в 2014 році і початку війни на Сході України Ткаченко став ініціатором бойкоту російських фільмів і серіалів. З 1 листопада 2018 року він у російському списку санкцій, згідно з яким російські рахунки, цінні папери та майно заморожені, а грошові транзакції з виведення грошей з РФ заборонені.

Цікаво, що під час пресконференції Володимира Зеленського, присвяченій року його президентства, гарант поскаржився на "кадровий голод". Йшлося, зокрема, про те, що міністерство культури нема кому очолити.

"У нас кадровий голод у країні. Я не можу знайти зараз хорошого міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо, ми звернулися до нашої культурної спільноти. Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знайти міністра енергетики", - заявив тоді президент.

Нагадаємо, що Ольга Стефанишина призначили віце-прем'єром замість Вадима Пристайка.