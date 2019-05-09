Цирк: дружина кума Путіна в образі амазонки закликала до бою (фото)

Оксана Марченко висловилася щодо Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Оксана Марченко, відома телеведуча і дружина скандального Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опублікувала в мережі войовниче привітання. Текст на своїй сторінці в Instagram вона супроводила знімком, на якому постала в образі амазонки із синцями та подряпинами на обличчі.
Журналістка написала пост про вогнища фашизму, які досі спалахують під різними личинами, і закликала до рішучого бою до переможного кінця.
"Друзі, з Днем Перемоги! З Днем Пам'яті, з Днем Подяки. Наші діди перемогли фашизм... але ще й сьогодні на нашій землі спалахують вогнища цієї зарази, в які б шати вона не наряджалася: націоналізм, расизм, нетерпимість, людиноненависництво, злість, братовбивство.... А це означає, що бій ще не закінчено! Тож вперед, до Перемоги!" - йдеться в повідомленні Марченко.
Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)
В коментарях до посту підписники Оксани в більшості погоджуються з написаним і розхвалюють її мудрість, сміливість, красу та красномовство. Комусь образ телеведучої на фото нагадав популярний серіал "Гра Престолів", а комусь - цирк. Примітно, що сама Марченко не конкретизує агресора (хоча не важко розчути в її словах відлуння російської пропаганди), і на цьому тлі в мережі їй нагадали, що Україна воює з Росією, яка зазіхнула на нашу територію.
Відомий український співак Олег Винник в коментарях також привітав Марченко "З днем перемоги!"
Також у коментах фани Марченко не забули і про її чоловіка, відомого своєю проросійською позицією, якого назвали "сміливим, яких мало": "Зі Святом вас Оксаночка! Ви гідна людина в нашому підлому світі! Не боятися говорити що відчуваєш і думаєш - це сміливо! Спасибі вам! Вашому чоловікові теж уклін за його сміливість - таких мало зараз";
Нагадаємо, що нещодавно Оксана Марченко жорстко "наїхала" на українців, які виступали за прийняття "мовного закону".
Також ми писали про те, що восени 2018-го журналісти дізналися, що Оксана Марченко має бізнес в Російській Федерації.
Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розвіяла міфи російської пропаганди щодо Другої світової війни, розкритикувала "русский мир" та заявила, що Україна його не сприймає.