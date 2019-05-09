Цирк: дружина кума Путіна в образі амазонки закликала до бою (фото)

Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Оксана Марченко висловилася щодо Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Оксана Марченко, відома телеведуча і дружина скандального Віктора Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опублікувала в мережі войовниче привітання. Текст на своїй сторінці в Instagram вона супроводила знімком, на якому постала в образі амазонки із синцями та подряпинами на обличчі.

Журналістка написала пост про вогнища фашизму, які досі спалахують під різними личинами, і закликала до рішучого бою до переможного кінця.

"Друзі, з Днем Перемоги! З Днем Пам'яті, з Днем Подяки. Наші діди перемогли фашизм... але ще й сьогодні на нашій землі спалахують вогнища цієї зарази, в які б шати вона не наряджалася: націоналізм, расизм, нетерпимість, людиноненависництво, злість, братовбивство.... А це означає, що бій ще не закінчено! Тож вперед, до Перемоги!" - йдеться в повідомленні Марченко.

Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)

В коментарях до посту підписники Оксани в більшості погоджуються з написаним і розхвалюють її мудрість, сміливість, красу та красномовство. Комусь образ телеведучої на фото нагадав популярний серіал "Гра Престолів", а комусь - цирк. Примітно, що сама Марченко не конкретизує агресора (хоча не важко розчути в її словах відлуння російської пропаганди), і на цьому тлі в мережі їй нагадали, що Україна воює з Росією, яка зазіхнула на нашу територію.

Відомий український співак Олег Винник в коментарях також привітав Марченко "З днем перемоги!"

Також у коментах фани Марченко не забули і про її чоловіка, відомого своєю проросійською позицією, якого назвали "сміливим, яких мало": "Зі Святом вас Оксаночка! Ви гідна людина в нашому підлому світі! Не боятися говорити що відчуваєш і думаєш - це сміливо! Спасибі вам! Вашому чоловікові теж уклін за його сміливість - таких мало зараз";

"Так Росії все мало. І воюємо з нею на даний момент";

"Цирк";

"Ідеальний збіг красивого войовничого образу Оксани зі змістом тексту. Похвально. Молодець!"

"Салют на честь переможців! Фашизм не можна прощати. Нас намагаються побічно до цього схилити. Не можна підміняти поняття і маніпулювати ними";

"Класне фото, наче з битви Ігри Престолів, такий войовничий вигляд"...

"Ви прям королева-воїн! Красива! Зі святом!"

"Прям золоті слова, Оксана! Вперед до Перемоги над цією заразою!"...

Нагадаємо, що нещодавно Оксана Марченко жорстко "наїхала" на українців, які виступали за прийняття "мовного закону".

Також ми писали про те, що восени 2018-го журналісти дізналися, що Оксана Марченко має бізнес в Російській Федерації.

Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розвіяла міфи російської пропаганди щодо Другої світової війни, розкритикувала "русский мир" та заявила, що Україна його не сприймає.