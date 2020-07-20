Українська художниця Zinaida виступила проти внесення змін до мовного закону

Українська художниця та засновниця благодійної організації "АРТРЕХАБ" Zinaida відреагувала на нову законодавчу ініціативу парламентарів "применшити та знецінити державотворчу й об'єднавчу функції української мови". Відповідна заява була опублікована на сайті мисткині.

На своєму сайті художниця Zinaida згадує про століття неволі та суворих заборон української мови, і наголошує, що рідна мова й досі знаходиться у небезпеці:

"Здобувши незалежність, по століттях неволі, утисків і заборон, наша нація нарешті дістала сподівану змогу відроджувати й вільно розвивати рідне слово. Але й досі, живучи у суверенній країні вже майже 30 років, ми відчуваємо небезпеку, яка час від часу нависає над нами, погрожуючи підступними законодавчими ініціативами тим, хто прагне будь-що повернути все назад, у той час, коли мові нашій відводилося принизливе місце як не периферійного говору, то номінального статусу всенародної", - сказала вона.

За словами художниці, нинішні події щодо внесення змін до мовного закону нагадують аналогічні події 2012 року, коли українська мова зазнавала утисків.

"Отак і цього разу. У Верховній раді мають намір розглянути законопроєкт, покликаний звузити державотворчу та об'єднавчу функції української мови. І став мені оце на пам'ять 2012-й рік, коли вперше за незалежности, загрожуючи дедалі дужчому розвою нашої мови, густо зійшлися над нею хмари лиховісні", - додає художниця.

Вісім років тому, коли ВРУ з порушеннями норм регламенту ухвалила мовний закон, мисткиня разом з диригентом Кирилом Карабицею представила у Національній філармонії України та на ГогольFest проект "МОВА.МИ", щоб нагадати громадянам України про особливу цінність української мови, її вагому роль у збереженні національної культури та про небезпеку послаблення її позицій, як рушія державності в суспільному житті країни.

"Відчула я тоді таке жадання творче - засобами мистецтва передати повноту, красу, всевладність, всеохопність мови. Так разом з диригентом Кирилом Карабицею ми створили проєкт за назвою "Мова.Ми", передовсім маючи на меті донести до глядача й слухача думку про те, що мова - це певний код, який єднає тебе з Батьківщиною, хоч би де ти був та хоч би чим трудився. У рамках проєкту "Мова.Ми" я створила рушникові інсталяції та аксесуари із сакральними орнаментами для музикантів, у яких закарбувала значущі слова української мови. Створене показує мою непохитну відданість мові та глибоку повагу до неї, які з роками лише міцнішають", - коментує ZINAIDA.

Зазначимо, скандальний законопроект нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського передбачає відтермінування переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову до 2023 року та зменшення кількості предметів, які мають викладатися українською.

Документ внесли до порядку денного сьогоднішнього засідання Ради, але народні обранці не встигли його розглянути до закриття сесії.

Раніше під час протесту проти законопроекту Бужанського під Радою сталися сутички з правоохоронцями.