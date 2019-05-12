Померла зірка серіалу "Твін Пікс"

Пеггі Ліптон померла – причина смерті і біографія зірки Твін Пікс (фото: wikimedia.org/Daniel Schwen)

Пеггі Ліптон померла у віці 72 років

Пеггі Ліптон, зірка серіалу "Твін Пікс", померла в неділю, 12 травня у своєму будинку в оточенні близьких людей. Як повідомляється, колишня модель і актриса Пеггі Ліптон страждала від онкологічного захворювання, з яким вона боролася довгий час. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Відомо, що актриса померла вдома, в оточенні близьких людей.

"Вона закінчила життя спокійно в оточенні своїх дочок і племінниць. Ми щасливі за кожен момент, проведений разом з нею", — йдеться в офіційній заяві рідних Пеггі Ліптон.

Майбутня актриса і модель народилася 30 серпня 1946 року в Нью-Йорку. Пеггі розпочала свою модельну кар'єру у віці 15 років, а вже в 19 років дебютувала в її першому серіалі. У 1971 році вона отримала "Золотий глобус" в номінації краща жіноча роль в телесеріалі "Загін "Стиляги".

Пеггі Ліптон померла – причина смерті і біографія зірки Твін Пікс (фото: кадри з серіалу "Твін Пікс")

У 1974 році Ліптон вийшла заміж за музичного продюсера Квінсі Джонса і залишила кар'єру, щоб зайнятися вихованням дітей. Після чоловіком вона розлучилася і вирішила відновити роботу в кіно. У 1989 році Пеггі Ліптон знялася в культовому серіалі "Твін Пікс", виконавши роль Норми Дженнінгс (власниця кафе RR).

В останні роки життя артистка продовжувала зніматися в кіно. Ліптон з'явилася в епізодичних ролях в "Одного разу в Римі", "Собаче життя", "Шпигунка", "Зіткнення", а також в продовженні серіалу "Твін Пікс", що вийшов в 2017 році.

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