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Звільнена після інтим-скандалу чиновниця в купальнику оголосила про створення своєї партії

STYLERПерсони    30.06.2020 - 11:49
Звільнена після інтим-скандалу чиновниця в купальнику оголосила про створення своєї партії
Олександра Клітіна (фото: ord-com.ua)

Олександра Клітіна заявила, що буде боротися проти корупції, виступивши в одному купальнику

Олександра Клітіна, колишня заступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку після гучного інтим-скандалу звільнили з посади у листопаді 2019 року, оголосила про створення власної партії.

Клітіна зробила свою заяву дуже неординарно. Вона з'явилася перед камерою в одному купальнику, який продемонстрував принади 38-річної чиновниці.

За словами Олександри, таке рішення вона прийняла для того, щоб зупинити "політичних проститутів", які вважають, що "якщо у них є щось у штанях, то цього достатньо для успіху".

Партія, за задумом Клітіної, буде називатися "Україна проти корупції".

"Я вирішила боротися самостійно, тому що на цих ідіотів точно надії немає. Жінки у сто разів розумніше і чесніше, ніж ви", - заявила вона.

Згадала Клітіна і свого ексшефа Владислава Криклія, який не тільки звільнив її, "а й облив брудом так, щоб вона ніколи не прийшла в себе, тому що заважала їм красти з Укрзалізниці".

Олександра Клітіна вирішила створити свою партію (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Нагадаємо, що Олександру Клітіну звільнили після гучного скандалу, який послідував за оприлюдненням фрагменту розмови народних депутатів від "Слуги народу". У них зазначалося, що Клітіна нібито "отримала свою посаду через ліжко".

Цікаво, що ексчиновник після звільнення обіймає посаду радника голови Державного космічного агентства.

Раніше ми писали, хто така Ірина Аллахвердієва, яку обговорювали "Слуги народу".

Також повідомлялося, що скандальна Галина Третьякова поскаржилася на буллінг.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України скандалМІУАлександра Клитина
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