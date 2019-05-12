Віра Брежнєва відповіла на чутки про розлучення з Меладзе

Віра Брежнєва розлучається з Меладзе - співачка прокоментувала чутки (фото: instagram.com/ververa)

Віра Брежнєва не розлучається з Меладзе

Віра Брежнєва відповіла на чутки навколо її розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе. Українська співачка зізналася, що вона живе в щасливому шлюбі і закликала шанувальників побільше вірити фактам, а не вигадкам. Про це вона заявила у своїй публікації в Instagram.

Виконавиця Віра Брежнєва, яка нещодавно втратила статус української співачки, жорстко відповіла хейтерам і журналістам на те, що вона нібито не привітала свого чоловіка з днем народження.

"Сьогодні друзі прислали пару статей на тему, що я не привітала чоловіка з Днем Народження в Instagram.... І хочеться запитати, люди, ви реально думаєте, що я повинна чоловіка, з яким живу, привітати тут?? Ви реально думаєте, що показник любові, спільного життя і щастя - це фото в соцмережах ??)) Чи думаєте все, що ви бачите в Instagram - це правда??" – присоромила шанувальників співачка.

Вона також розповіла, як насправді вона провела день народження свого чоловіка.

"Я сьогодні провела щасливий день без соцмереж. Поряд з іменинником. Привітавши його першою особисто. #СДнемРожденияГений. Ось ми з Костянтином Меладзе дивимося на все це і бажаємо вам любові реальної, а не віртуальної", - підсумувала артистка.

Віра Брежнєва розлучається з Меладзе - співачка прокоментувала чутки (фото: instagram.com/ververa)

Під публікацією з'явилися коментарі інших знаменитостей. Приміром, відома телеведуча Регіна Тодоренко також долучилася до привітань і поскаржилася на ЗМІ: "Ржу!!! Ох вже ці ЗМІ. І вітаю іменинника!".

Крім Тодоренко композитора привітали Надя Дорофєєва, Аніта Луценко, Санта Дімопулос, Айсель Трудел і багато інших.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва розбурхала мережу зухвалим образом в латексній міні-сукні.

До цього Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої.