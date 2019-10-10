Володимире Олександровичу, пора відкривати другий конверт: Порошенко класно пожартував над Зеленським

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відреагував на заяви Володимира Зеленського на прес-марафоні, який триває з 10 ранку.

"Достатньо незвичний формат. Я думаю, що мало хто мав можливість подивитися з початку до кінця. Я мав можливість подивитися декілька хвилин. Можу сказати одне: забагато уваги приділено попередникам – майже третина часу. І найбільш згадуване прізвище під час пресконференції. Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано – "вали все на попередників". На другому написано – "бери відповідальність на себе". Про третій я свідомо говорити не буду. Володимир Олександрович, час відкривати другий конверт", - зазначив Порошенко.

Він додав, що майже півроку пройшло з дати виборів – це достатньо часу для того, щоб прозвітувати суспільству про те, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані.

"І звичайно, що обіцянка, що прийшов кінець "епохи бідності", і у нас вчителі будуть отримувати по 4000 доларів – ми це не побачили в бюджеті навіть на наступний рік. Обіцянка про те, що рішуче будуть знижені тарифи – замість цього ми чомусь прийшли до закупівлі електроенергії з Російської Федерації. Невже заради цього – для знищення енергетичної незалежності нашої держави – робилися всі ці обіцянки?

І третє та головне, бо обіцянок було багато – всі українці хотіли почути відповідь на обіцянку: мир – це просто, і достатньо просто припинити стріляти, і на сьогоднішній день війна продовжувалася лише тому, що хтось на ній заробляв. І через півроку виявляється, що мир – це складно, що рішення доводиться приймати непрості. Виявляється, що зруйнувати світову солідарність на підтримку України, яку ми будували п’ять років, дуже легко значно ослабити за п’ять місяців", - заявив п’ятий президент.

"Отже, на сьогоднішній день висновок такий: треба об’єднуватися всій Україні. Об’єднуватися для того, щоб боронити наш суверенітет, боронити нашу землю, боронити наш рух до Європейського Союзу та НАТО. Про цей шлях ми сьогодні, на жаль, почули дуже мало. Шкода", - підсумував Порошенко.