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Онук Єлизавети II розлучається з дружиною: з'явився офіційний коментар

STYLERПерсони    14.02.2020 - 18:02
Онук Єлизавети II розлучається з дружиною: з'явився офіційний коментар
Онук Єлизавети II розлучається з дружиною (колаж: РБК-Україна)

Онук Єлизавети ІІ Пітер Філліпс підтвердив інформацію про розлучення

Старший онук Британської Королеви, син британської принцеси Анни Пітер Філліпс і його дружина Отем Келлі офіційно підтвердили чутки про своє розлучення. Причиною розлучення, як повідомляють наближені до королівської сім'ї, є постійний тиск і конфлікти. Інсайдери говорять, що Отем і раніше скаржилася на конфлікти та розбрат у сім'ї, але Пітер все одно виявився не готовий до такого повороту.

У спільній заяві, оприлюдненій з цього приводу Пітером і Отем, йдеться, що майбутнє розставання стане "кращим варіантом розвитку подій для двох дітей, які є у пари, і дозволить подружжю зберегти дружні відносини". Брати участь у вихованні дочок – семирічної Айли та дев'ятирічної Савани – Філліпс і Келлі планують разом. Про це в п'ятницю, 14 лютого повідомляє BBC.

Подружжя розповіло, що їх сім'ї засмутилися після звістки про розлучення, однак повністю підтримали у їх вирішенні.

Онук Єлизавети II розлучається з дружиною: з'явився офіційний коментар

Отем Келлі й Пітер Філліпс (фото: royalcentral.co.uk)

Шлюб Пітера Філліпса й Отем Келлі тривав 12 років. За цей час у них з'явилася дев'ятирічна Савана і семирічна Айла. Джерела, наближені до Філліпса і його дружини, стверджують, що ініціатором розлучення стала Отем. При цьому, за даними інформаторів, розставання не пов'язане з романом кого-небудь з членів пари на стороні.

Варто відзначити, що Пітер Філліпс – єдиний син принцеси Анни, доньки Єлизавети II. Він займає 15-ту сходинку в черзі на успадкування престолу. А Отем Келлі є однією з улюблениць королеви Єлизавети II.

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