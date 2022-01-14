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Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

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П'ятниця 14 січня 2022 20:19
Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка Зіркові пари, де жінка набагато старша за чоловіка (колаж: Styler)
Автор: Ольга Турчанікова

Новина про розставання Лізи Боне і Джейсона Момоа стала громом серед ясного неба для численних шанувальників. Історія пари, яка була разом 16 років, була красивою і незвичайною. І стала наочним прикладом, що різниця у віці не перешкода для справжнього кохання. Навіть якщо старше жінка.

Згадуємо найяскравіші приклади подібних зоряних пар.

Ліза Боне і Джейсон Момоа

Джейсон вперше побачив Лізу на телебаченні, і йому було всього 8 років. Хлопчика так вразила героїня популярної комедії, що він вирішив будь-що познайомитися з актрисою. І 18 років по тому доленосна зустріч дійсно відбулася.

Момоа був маловідомим починаючим актором, а Ліза – зіркою екранів, за плечима якої до того ж був яскравий шлюб з Ленні Кравіцем. Побачивши мрію свого дитинства, Джейсон буквально втратив дар мови. Але потім зібрався з духом і запросив Лізу на побачення. З тих пір пара не розлучалася.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

Пара була однією з найміцніших і найщасливіших у світі шоу-бізнесу (фото: Getty Images)

Закохані одружилися не відразу, а лише через багато років. Проте завжди були прикладом міцної і щасливої родини. У цьому шлюбі Боне народила дочку Лолу Айолані і сина Накоа-Вулфа. А її старша дочка Зої Кравіц відмінно порозумілася з новим чоловіком мами.

І головне – різниця в 12 років нікого не бентежила. Здається, навіть найбільш затятим хейтерам було нічого сказати, коли пара з'являлася на світських івентах, міцно тримаючись за руки.

Зв'язок колишніх закоханих зберігся і після розставання. Ліза і Джейсон заявили про намір зберегти теплі стосунки і виховувати дітей разом. А також зізналися, що, як і раніше, вірять один в одного.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

І розлучилася друзями (фото: Getty Images)

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Поп-діва зустріла свого майбутнього коханого на знімальному майданчику кліпу Slumber Party. Фітнес-тренер і модель іранського походження мріяв стати медійною персоною і для участі в ньому пройшов серйозний кастинг.

За словами Сема, він так хвилювався перед зустріччю з Брітні, що почав невдало жартувати, попросивши її повторити своє ім'я. "Я намагався бути смішним, але ніхто не зрозумів жарти", – згадував Асгарі. На щастя, Сем відразу сподобався Спірс, і вже через пару годин вона сама жартома запросила хлопця на суші.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

Брітні і Сем нарешті можуть одружитися (фото: Getty Images)

Довгоочікуване побачення відбулося не відразу, але вже з першої зустрічі закохані зрозуміли, що знайшли те, що шукали. Він – музу, наставницю і "левицю", як ласкаво називає хлопець свою кохану. А вона – підтримку і безумовну любов.

Сем пережив разом з Брітні її нервові зриви і депресії, намагаючись повернути її до повноцінного життя тренуваннями і здоровим способом життя. За словами друзів Брітні, жоден з її попередніх чоловіків не був настільки турботливим. І співачка оцінила його по достоїнству.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловікаБрітні Спірс знайшла своє щастя (фото: Getty Images)

Після того як Спірс отримала свободу від опіки батька, пара насамперед оголосила про заручини.

Шакіра і Жерар Піке

Зустріч популярної співачки і знаменитого футболіста відбулася на зйомках кліпу на пісню Waka Waka (This Time for Africa), яка була офіційним гімном чемпіонату світу з футболу 2010 року. "Я не була футбольним фанатом і не знала, хто він", – сміялася пізніше Шакіра.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

Пару розділяє 10 років різниці (фото: Getty Images)

На момент зустрічі обидва вони були не вільні: Шакіра вже 11 років зустрічалася з Антоніо де ла Руа, сином екс-президента Аргентини, а Жерар перебував у відносинах з актрисою Нурією Томас. Вже в 2011-му обидва поставили крапку в цих романах і занурилися в новий.

Пара, яка народилася в один день з різницею в 10 років, стала відвідувати світські події і оголосила про роман за допомогою соцмереж. Незабаром, в 2012-му на світ з'явився їх первісток Мілан, а ще через кілька років – друга дитина пари, Саша Піке Мебарак.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловікаАле це не заважає їхньому щастю (credit: Getty Images)

При цьому Шакіра і Жерар не поспішають офіційно скріплювати свій союз. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що саме вона не хоче заміжжя. Залишатися коханкою, дівчиною і музою набагато приємніше, ніж дружиною, вважає виконавиця.

Хайді Клум і Том Каулітц

48-річна супермодель Хайді Клум і її 32-річний чоловік – музикант Том Каулітц –одружені з 2019-го року. До цього моменту німецька зірка встигла двічі побувати в шлюбі і народити чотирьох дітей. І зрозуміло, парі не вдалося уникнути розмов у себе за спиною – що робить Клум з хлопцем на 16 років молодше себе.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловікаХайді і Том все ще як молодята (фото: instagram.com/heidiklum)

Проте, закохані ніколи не намагалися приховати свій роман, що стрімко розвивався. Вже через пару місяців після зустрічі на знімальному майданчику "Топ-модель по-німецьки" вони разом відвідали світський івент. А ще через півроку Хайді отримала пропозицію руки і серця. І не замислюючись відповіла згодою.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловікаЗакохані і щасливі (фото: instagram.com/heidiklum)

Весілля пара зіграла на острові Капрі, влаштувавши потім тривалий медовий місяць на яхті. З і тих пір буквально нерозлучна.

Том прекрасно ладнає з дітьми своєї дружини і мріє про власних, а Хайді обожнює брата-близнюка чоловіка, який часто з ними подорожує. Але поки що закохане подружжя хоче вдосталь насолодитися компанією один одного.

Демі Мур і Ештон Катчер

Роман Демі Мур і Ештона Катчера, яких також поділяли 16 років, почався в 2003-му. Голлівудська діва вже двічі була заміжня і виховувала трьох дочок.

Але з новим чоловіком вона відчула себе, немов школярка – світилася і не могла приховати почуттів. А Катчер, який закохався в свою дружину ще 12-річним хлопцем, і зовсім не вірив своєму щастю.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловікаДемі и Ештон були красивою парою (фото: Getty Images)

Розмов скептиків їм також не вдалося уникнути, чутки про нерівний роман вщухли, лише коли через пару років пара одружилася. Правда, шлюб виявився не дуже щасливим.

Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

Але, на жаль, не дуже щасливою (фото: Getty Images)

Ештон незабаром став зраджувати Демі, а вона довго намагалася закривати на це очі і рятувати сім'ю. Але в підсумку все ж прийняла рішення розірвати шлюб.

Пізніше в книзі спогадів вона зізналася, що була вагітна від Ештона, але втратила дитину на шостому місяці вагітності. Зараз пара не спілкується, але всі непорозуміння залишила в минулому.

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Раніше ми публікували рідкісні фото Міддлтон з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте.

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