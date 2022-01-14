Всі віки покірні: зоряні пари, де жінка набагато старша за чоловіка

Ліза Боне і Джейсон Момоа

Джейсон вперше побачив Лізу на телебаченні, і йому було всього 8 років. Хлопчика так вразила героїня популярної комедії, що він вирішив будь-що познайомитися з актрисою. І 18 років по тому доленосна зустріч дійсно відбулася.

Момоа був маловідомим починаючим актором, а Ліза – зіркою екранів, за плечима якої до того ж був яскравий шлюб з Ленні Кравіцем. Побачивши мрію свого дитинства, Джейсон буквально втратив дар мови. Але потім зібрався з духом і запросив Лізу на побачення. З тих пір пара не розлучалася.

Пара була однією з найміцніших і найщасливіших у світі шоу-бізнесу (фото: Getty Images)

Закохані одружилися не відразу, а лише через багато років. Проте завжди були прикладом міцної і щасливої родини. У цьому шлюбі Боне народила дочку Лолу Айолані і сина Накоа-Вулфа. А її старша дочка Зої Кравіц відмінно порозумілася з новим чоловіком мами.

І головне – різниця в 12 років нікого не бентежила. Здається, навіть найбільш затятим хейтерам було нічого сказати, коли пара з'являлася на світських івентах, міцно тримаючись за руки.

Зв'язок колишніх закоханих зберігся і після розставання. Ліза і Джейсон заявили про намір зберегти теплі стосунки і виховувати дітей разом. А також зізналися, що, як і раніше, вірять один в одного.

І розлучилася друзями (фото: Getty Images)

Брітні Спірс і Сем Асгарі

Поп-діва зустріла свого майбутнього коханого на знімальному майданчику кліпу Slumber Party. Фітнес-тренер і модель іранського походження мріяв стати медійною персоною і для участі в ньому пройшов серйозний кастинг.

За словами Сема, він так хвилювався перед зустріччю з Брітні, що почав невдало жартувати, попросивши її повторити своє ім'я. "Я намагався бути смішним, але ніхто не зрозумів жарти", – згадував Асгарі. На щастя, Сем відразу сподобався Спірс, і вже через пару годин вона сама жартома запросила хлопця на суші.

Брітні і Сем нарешті можуть одружитися (фото: Getty Images)

Довгоочікуване побачення відбулося не відразу, але вже з першої зустрічі закохані зрозуміли, що знайшли те, що шукали. Він – музу, наставницю і "левицю", як ласкаво називає хлопець свою кохану. А вона – підтримку і безумовну любов.

Сем пережив разом з Брітні її нервові зриви і депресії, намагаючись повернути її до повноцінного життя тренуваннями і здоровим способом життя. За словами друзів Брітні, жоден з її попередніх чоловіків не був настільки турботливим. І співачка оцінила його по достоїнству.

Брітні Спірс знайшла своє щастя (фото: Getty Images)

Після того як Спірс отримала свободу від опіки батька, пара насамперед оголосила про заручини.

Шакіра і Жерар Піке

Зустріч популярної співачки і знаменитого футболіста відбулася на зйомках кліпу на пісню Waka Waka (This Time for Africa), яка була офіційним гімном чемпіонату світу з футболу 2010 року. "Я не була футбольним фанатом і не знала, хто він", – сміялася пізніше Шакіра.

Пару розділяє 10 років різниці (фото: Getty Images)

На момент зустрічі обидва вони були не вільні: Шакіра вже 11 років зустрічалася з Антоніо де ла Руа, сином екс-президента Аргентини, а Жерар перебував у відносинах з актрисою Нурією Томас. Вже в 2011-му обидва поставили крапку в цих романах і занурилися в новий.

Пара, яка народилася в один день з різницею в 10 років, стала відвідувати світські події і оголосила про роман за допомогою соцмереж. Незабаром, в 2012-му на світ з'явився їх первісток Мілан, а ще через кілька років – друга дитина пари, Саша Піке Мебарак.

Але це не заважає їхньому щастю (credit: Getty Images)

При цьому Шакіра і Жерар не поспішають офіційно скріплювати свій союз. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що саме вона не хоче заміжжя. Залишатися коханкою, дівчиною і музою набагато приємніше, ніж дружиною, вважає виконавиця.

Хайді Клум і Том Каулітц

48-річна супермодель Хайді Клум і її 32-річний чоловік – музикант Том Каулітц –одружені з 2019-го року. До цього моменту німецька зірка встигла двічі побувати в шлюбі і народити чотирьох дітей. І зрозуміло, парі не вдалося уникнути розмов у себе за спиною – що робить Клум з хлопцем на 16 років молодше себе.

Хайді і Том все ще як молодята (фото: instagram.com/heidiklum)

Проте, закохані ніколи не намагалися приховати свій роман, що стрімко розвивався. Вже через пару місяців після зустрічі на знімальному майданчику "Топ-модель по-німецьки" вони разом відвідали світський івент. А ще через півроку Хайді отримала пропозицію руки і серця. І не замислюючись відповіла згодою.

Закохані і щасливі (фото: instagram.com/heidiklum)

Весілля пара зіграла на острові Капрі, влаштувавши потім тривалий медовий місяць на яхті. З і тих пір буквально нерозлучна.

Том прекрасно ладнає з дітьми своєї дружини і мріє про власних, а Хайді обожнює брата-близнюка чоловіка, який часто з ними подорожує. Але поки що закохане подружжя хоче вдосталь насолодитися компанією один одного.

Демі Мур і Ештон Катчер

Роман Демі Мур і Ештона Катчера, яких також поділяли 16 років, почався в 2003-му. Голлівудська діва вже двічі була заміжня і виховувала трьох дочок.

Але з новим чоловіком вона відчула себе, немов школярка – світилася і не могла приховати почуттів. А Катчер, який закохався в свою дружину ще 12-річним хлопцем, і зовсім не вірив своєму щастю.

Демі и Ештон були красивою парою (фото: Getty Images)

Розмов скептиків їм також не вдалося уникнути, чутки про нерівний роман вщухли, лише коли через пару років пара одружилася. Правда, шлюб виявився не дуже щасливим.

Але, на жаль, не дуже щасливою (фото: Getty Images)

Ештон незабаром став зраджувати Демі, а вона довго намагалася закривати на це очі і рятувати сім'ю. Але в підсумку все ж прийняла рішення розірвати шлюб.

Пізніше в книзі спогадів вона зізналася, що була вагітна від Ештона, але втратила дитину на шостому місяці вагітності. Зараз пара не спілкується, але всі непорозуміння залишила в минулому.