Лікарі розповіли, чи буде жити співачка МакSим: з'явилися результати останніх КТ

За словами терапевта Андрія Звонкова, у легенях виявлено плеврит, який найчастіше викликаний бактеріальною інфекцією.

"Швидше за все, у неї це на тлі коронавірусної пневмонії. Коли закриваються судини, які закривають легені, виникає вторинне бактеріальне запалення. Це серйозне ускладнення при запаленні легенів, що викликає дихальну недостатність, тобто коли легені не можуть працювати", - пояснив він.

Окрім того, у МакSим наявні ознаки пієлонефриту, які свідчать про ураження судин нирок. Пієлонефрит - це запалення тканин нирки в області чашково-мискової системи. Неприємне явище, яке може виникати при коронавірусові, це як вторинне ускладнення.

Також лікар виявив полісінусіт - це запалення шлуночків головного мозку, яке є результатом вторинного запалення. Однак, зазвичай на тлі застосування антибіотиків з цією інфекцією вдається впоратися.

"Сподіваюся, що на антибіотиках і крапельницях лікарям вдасться витягнути її, але це довгий процес. Це все досить небезпечно, але раз вона ще жива, значить, у неї є всі шанси жити. У молодих завжди шансів більше", - додав Звонков.