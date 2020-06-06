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Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: нові подробиці

STYLERПерсони    06.06.2020 - 10:45
Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: нові подробиці
Заворотнюк новини 2020 (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Заворотнюк хочуть допомогти грошима

Анастасія Заворотнюк йде на поправку. Про це твердять всі її знайомі та друзі. При цьому російський музичний продюсер Йосип Пригожин заявив, що не проти допомогти актрисі, якщо в цьому є необхідність.

Йосип Пригожин хоче очолити фонд підтримки артистів і готовий працювати в даному напрямку абсолютно безкоштовно. Про це продюсер заявив в інтерв'ю виданню "Співрозмовник".

Пригожин хоче представляти інтереси молодих починаючих артистів і творчих людей, які вийшли на пенсію і потребують допомоги. Він припускає, що в такий фонд могли б вкластися і артисти, і композитори, і блогери.

"Ми домовилися б, наприклад, збиратися раз на два тижні в якомусь залі або організовувати конференції в онлайн-режимі. Наприклад, наш фонд, скинувшись певною сумою, підтримав би Настю Заворотнюк. Раніше багатьом артистам допомагав Йосип Кобзон, але зараз такої людини, як він, немає. Якщо в індустрії мені довірять місію створити організацію допомоги творчим людям, я із задоволенням на себе її візьму!", - прокоментував продюсер.

Якісь нові дані про артистку немає. Родичі, як і раніше, воліють мовчати і не розповсюджуватися про стан здоров'я Заворотнюк. Однак є припущення, що з артисткою все добре і вона давно знаходиться вдома під наглядом люблячого чоловіка.

Нагадаємо, що зоряна сусідка Заворотнюк Наташа Корольова розповіла про стан актриси.

Ми писали, що Чернишов вперше розповів про стан Заворотнюк.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Анастасия Заворотнюк
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