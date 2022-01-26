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Камінська раптово порвала з бойфрендом: "кохаю тебе і відпускаю"

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Середа 26 січня 2022 12:42
Камінська раптово порвала з бойфрендом: "кохаю тебе і відпускаю" Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Камінська тримає особисте життя за сімома печатками і обіцяє, що шанувальники ніколи не дізнаються про її справжнього обранця. Співачка інтригує їх фото і натяками, але всієї правди не розповідає.

У свіжому пості в Instagram вона натякнула на розставання з коханим за своєю ініціативою. Текст артистка супроводила фото в пікантному вбранні з вирізом на грудях і прозорими вставками.

Слава залишила послання для таємного коханого, з яким публічно попрощалася, поділившись наболілим.

Камінська раптово порвала з бойфрендом: &quot;кохаю тебе і відпускаю&quot;

Слава заявила про розрив з коханим (фото: instagram.com/babaslavka)

"Якби мені вистачило слабкості продовжувати з'ясовувати з тобою стосунки, я б написала багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали. Рішення піти - це мільйони (кому я брешу, мільярди) думок і сумнівів. Я закриваю за собою двері тільки коли мені більше нічого сказати в замкову щілину. Я люблю тебе і відпускаю", - залишила звернення до загадкового чоловіка співака.

У подробиці Слава не вдавалася і ніяких заяв не робила. Вона обмежилася лише однією фразою в Instagram Stories: все пройде, пройде і це.

Камінська раптово порвала з бойфрендом: &quot;кохаю тебе і відпускаю&quot;

Скріншот (instagram.com/babaslavka)

Слава була одружена двічі. Перший раз вона вийшла за свого друга, бізнесмена Євгена, але шлюб проіснував всього лише рік. До слова, в 2020 році співака розповіла, що її екс-чоловік став священником.

Другим чоловіком і батьком двох дітей артистки, сина Леона і дочки Лаури, став пластичний хірург Едгар Камінський. Роман пари був бурхливим і стрімким, швидко розвивався, але в 2019 році, після 5 років шлюбу, подружжя розлучилося. Причиною Едгар назвав надмірні ревнощі і імпульсивність зірки.

Камінська раптово порвала з бойфрендом: &quot;кохаю тебе і відпускаю&quot;

Слава Камінська зуміла зберегти з колишнім чоловіком теплі стосунки заради дітей (фото: instagram.com/babaslavka)

Екси зуміли зберегти теплі стосунки заради дітей. Слава періодично інтригує шанувальників ніжними знімками з Едгаром, а багато хто досі сподівається, що пара може знову зійтися.

Також Камінській припасували роман з нардепом 7-го скликання, екс-заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Кацубою, але зірка заявила, що вони всього лише друзі і не більше.

Також у 2020 році Слава заявляла, що не самотня, але з'їжджатися з обранцем не поспішає. Вона встигла познайомити чоловіка з дітьми, але ким він є для їх мами, не зізнавалася.

Співачка підкреслювала, що ніяких подробиць про роман журналісти і шанувальники від неї не отримають – вона вирішила тримати відносини в секреті і не виносити в публічну площину.

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Слава Камінська
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