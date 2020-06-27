Зеленська пройшла 14-денну ізоляцію: де зараз перша леді?

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Олена Зеленська отримала позитивний результат на коронавірус 12 червня

Олена Зеленська заразилася на коронавірус і дізналася про це 12 червня. Після підтвердження інфікування перша леді повинна була знаходитися на ізоляції протягом наступних 14 днів. Однак український блогер і волонтер вважає, що дружина президента не була хвора взагалі. Що відомо про стан і місце обсервації Олени Зеленської – читайте нижче.

Що відомо про стан Зеленської

12 червня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олена Зеленська заразилася COVID-19 і вже через 4 дні її госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні від 16 червня.

Пізніше в пресслужбі Офісу президента повідомили, що хвора на коронавірус дружина президента України Олена Зеленська сьогодні знаходиться в стабільному стані. Вона лікувалася в стаціонарі лікарні в Києві.

При цьому відомий український блогер та волонтер Тім Златкін у своєму акаунті Facebook допустив, що Олена Зеленська і зовсім не хворіла на коронавірус.

"Олени Зеленської НЕМАЄ в списках пацієнтів жодної медустанови, визначеної базовою в епідемії за наказом МОЗу. Навіть в списках пацієнтів лікарні Феофанії. Вся інформація про її хворобу на COVID-19 і госпіталізації в Олександрівську лікарню надходить лише з публікацій в ФБ на сторінці Юлі Мендель, а також на сайті президента, яку вона, природно, редагує на свій розсуд", - вважає блогер.

Де зараз Олена Зеленська?

За даними пресслужби Офісу президента і Юлії Мендель, Олена Зеленська проходила лікування в одній з лікарень Києва, проте в який конкретно – не уточнювалося. На поточний момент не відомо точно, де знаходиться перша леді. По закінченню 14-денної ізоляції її повинні були виписати з лікарні, а сама Зеленська відправитися додому.

На фан-сторінці першої леді в Instagram уточнили, що деталі перебігу лікування, а також місце обсервації першої леді – інформація конфіденційна, тому поширення даних про її місцезнаходження можливо тільки за особистою ініціативою першої леді.

Чому вона не з'являлася на людях вже 14 днів

Законодавством України було встановлено, що особи, які мали контакт з хворим коронавірусів або хворіють зазначеної хворобою і не вимагають госпіталізації, є особами, які потребують самоізоляції. Лікар такого хворого визначає термін його самоізоляції та осіб, які потребують самоізоляції в результаті контакту з хворим. Самоізольовані особи зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, утриматися від відвідування громадських місць.

Пацієнта виписують після ІФА- і повторного ПЛР-тестування при відсутності симптомів захворювання. Після закінчення обсервації у медзакладі, а даних про закінчення лікування Олени Зеленської поки не надходило, перша леді знову буде вести активну громадсько-політичну діяльність.

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента розповіли про стан дружини Зеленського.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська вперше розповіла про своє зараження коронавірусом.

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Автор: Киселева Анна