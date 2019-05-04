Зеленський розповів, що буде робити з паспортами в ОРДЛО: реакція мережі

Зеленський розповів про відповідь на видачу паспортів РФ в ОРДЛО – реакція мережі (Колаж РБК-Україна)

Зеленський розповів, як планує відповісти на видачу паспортів РФ в ОРДЛО

Зеленський розповів про відповідь на видачу паспортів РФ в ОРДЛО. Новообраний президент заявив, що у нього є "кілька ходів" в якості відповіді на ініціативу Кремля відносно ввидачі російських паспортів жителям окупованих територій так званих ДНР і ЛНР. Про це заявив Зеленський перед зустріччю у ВР. У соціальній мережі Facebook під публікацією РБК-Украина користувачі висловили свою думку на відповідь Зеленського.

"У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними... Тому будемо поки готувати, а потім ми покажемо всім", - заявив Зеленський.

Перед цим він також розповів, коли хоче провести інавгурацію. У мережі вже відреагували на заяву новообраного президента.

Зеленський розповів про відповіді на видачу паспортів РФ в ОРДЛО (фото: РБК-Україна)

У Facebook по-різному поставилися до заяви майбутнього гаранта. Деякі відзначають, що розкривати плани до їх затвердження не варто, так як цим може скористатися Кремль. А деякі вважають, що коментувати що-небудь варто тільки після того, як Зеленський почне вступить на посаду і почне діяти:

Головне діяти рішуче, але думати про тих, хто там живе. Ваші плани - це звичайно цікаво, але ми чекаємо дій. І не тільки 73%, а вся країна! Сподіваємося на позитивні і правильні рішення.

Вова ходи не потрібні... закрий всі повідомлення з РФ... бензин і т. д. якось переживемо за цінами, не в перше... просто сталеву завісу з цим мракобіссям закрий.

Путін вже в жаху кидається по Кремлю!!!

І знову ніякої конкретики.

Він поки не може розкрити карти. Всьому свій час! Нам потрібно трохи терпіння і підтримати його. І у нас все вийде!

Перший хід – це рояль. А який другий? Путін в замішанні.

"Повинні бути" і "є" дві різні речі. Хочеться вірити.

Зеленський розповів про відповіді на видачу паспортів РФ в ОРДЛО – реакція мережі (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що раніше у Зеленського розповіли про інавгурацію.

Раніше ми писали про те, як у Володимира Зеленського виникла ідея про те, щоб провести дебати на НСК "Олімпійський".

А також про те, що Володимир Зеленський розповів, що спільного в України і Росії.