Последний глоток лета: 10 вещей, которые нужно сделать в августе, чтобы встретить осень счастливым

Устроить ночной пикник под звездопадом Персеиды

Приблизительно в середине августа мимо Земли пролетает самый известный метеорный поток. Не проспи этот момент. Возьми теплый плед, термос с чаем, любимого человека или друзей и уезжайте туда, где нет городских фонарей. =

Лягте на траву, смотрите на падающие звезды и загадывайте желания - это чистая терапия для усталого ума.

Сходить в кино под открытым небом

Обычный кинотеатр с попкорном - это банально. Найди в своем городе летнюю площадку, где крутят фильмы под открытым небом. Когда вокруг темнеет, шуршат листья, а ты сидишь в кресле-мешке под теплым пледом, даже самая простая романтическая комедия воспринимается как шедевр.

Наесться арбуза во что бы то ни стало

Август - это пик сезона арбузов. Устрой себе ритуал: купи огромный арбуз, разрежь его пополам, возьми ложку или просто режь большими ломтиками и ешь так, чтобы сок тек по локтям. Без всякого этикета и правил, как в детстве на даче.

Это возвращает дикую радость момента.

Встретить летний рассвет с горячим кофе

Мы привыкли провожать закаты, но рассвет имеет совсем другую магию. Проснись в четыре утра, когда город еще полностью спит, воздух прохладный и свежий, а птицы только начинают петь. Налей кофе в термокружку и просто наблюдай, как рождается новый день.

После этого чувствуешь себя владыкой мира.

Устроить день без экрана (Digital Detox)

Выделите одну субботу или воскресенье и полностью выключите телефон. Предупреди близких, что ты на связи только для экстренных случаев, и спрячь гаджет в ящик. Вместо новостной ленты - читай бумажную книгу, разговаривай с людьми, глядя им в глаза, слушай звуки улицы.

Твой мозг скажет огромное "спасибо" за это спокойствие.

Пройтись босиком по утренней росе или теплой земле

Когда ты последний раз снимал обувь на улице? Найди чистую лужайку в парке или на берегу реки, разуйся и просто пройдись травой. Наши стопы имеют тысячи нервных окончаний. Это невероятное тактильное чувство мгновенно снимает стресс и возвращает заземление, которого нам так не хватает в асфальтовых джунглях.

Сделать безумную смену в имидже или гардеробе

Купи ту самую яркую рубашку, на которую смотрел три месяца, но боялся, что она слишком привлекает внимание. Сделай смелую стрижку. Покрась ногти в безумный цвет.

Август прощает любое летнее легкомыслие, так что когда, как не сейчас, немного побунтовать против серой рутины?

Устроить "гастрономическое путешествие" на кухне

Приготовь что-нибудь такое, что ассоциируется у тебя с отпуском мечты. К примеру, классический итальянский салат капрезе с сочными августовскими томатами, испанскую паэлью или гаспачо. Включи фоном этническую музыку и преврати обычный ужин в маленький праздник вкуса.

Написать письмо себе в следующее лето

Сядь и честно напиши на бумаге, каким был этот год, какие твои победы, что радовало тебя, а что огорчало. Напиши свои мечты и планы на следующие двенадцать месяцев. Спрячь это письмо в конверт и договорись открыть его ровно через год. Это невероятный способ увидеть свой личный рост.

Провести вечер у живого огня

Найди возможность посидеть у костра. Это может быть выезд на реку, дача друзей или просто безопасное место для барбекю. Смотреть на огонь, слушать треск дров, печь картошку в золе и тихо петь песни под гитару или просто молчать - лучшая точка, которую можно поставить в конце этого лета.

Август - это как вечер воскресенья: он может быть грустным из-за того, что завтра понедельник, а может быть уютным, если провести его с правильным настроением. Выбор за тобой!