"Місце під сонцем": кращі курорти Азовського моря для відпочинку з дітьми

Цікаві і відомі міста і селища для відпочинку з дітьми та родиною – у добірці Styler

Все більше українських туристів звертають увагу на відпочинок біля Азовського моря. Вода тут тепла і мілка, а пляжі – не такі багатолюдні, як на популярних курортах Чорного моря. До того ж, клімат на Азовському морі – м'який і приємний, повітря – чисте, повне корисних мікроелементів.

Багато лікарів підкреслюють, що перебування на Азовському морі дуже корисне для дітей. І, як відомо, відпочинок тут традиційно дешевший, ніж на Чорному морі.

Вибрати відпочинок до душі ви зможете, прочитавши добірку Styler про найпопулярніші курорти, що знаходяться на Азовському морі в Україні.

Бердянськ, Запорізька область

Це місто на півдні Запорізької області для відпочинку на морі українські туристи вже давно облюбували. Багато хто особливо любить його за можливість гарного відпочинку з дітьми.

Фото: Красиві морські пейзажі Бердянська (instagram.com/_demons_of_my_soul_)

Демократичні ціни на житло і хороша дитяча інфраструктура з атракціонами і аквапарками - це те, дозволяє назвати Бердянськ гарним сімейним курортом.

Тепле і чисте море припаде до душі любителям комфортного відпочинку. Характерно, що море тут не дуже глибоке: прекрасне місце для тих, наприклад, хто хоче навчитися плавати!

Фото: Море тут не дуже глибоке (instagram.com/nickserdukov)

"Мис Доброї Надії" – відомий і один з найбільших аквапарків України знаходиться саме тут.

Також ви можете відвідати зоопарк "Сафарі", побачити знаменитий Бердянський маяк та інші цікаві місця.

Фото: Морські пейзажі в Бердянську (instagram.com/katerinka_128)

В середньому номер в готелі Бердянська коштує 250-300 грн, нерідко в цю ціну включені сніданки.

Генічеськ, Херсонська область

Це місце сподобається любителям невеликих затишних містечок. Генічеськ розташований у самому початку знаменитої Арабатської стрілки, не менш популярної серед туристів.

Фото: Генічеськ розташований у самому початку знаменитої Арабатської стрілки (instagram.com/natali__stepanova_)

Місцевість тут екологічно чиста, місцевих продуктів вистачає в достатку, та й свіже морське повітря та гарна природа приваблюють туристів в Генічеськ.

Завдяки невеликій глибині берегів, море гарно прогрівається до 28-30 градусів влітку. Цікаво, що море стає глибоким тільки після ста метрів від берега.

Фото: Арабатська стрілка (instagram.com/henichesk_arabat_spit)

Пляжі Генічеська виходять у відкрите море і дозволяють вільно кататися на безпечних хвилях. Коли немає вітру, вода тут надзвичайно прозора і красива, тому можна розглянути підводний світ і його мешканців.

Місто має давню історію. Багато років місцеві краєзнавці, історики та дослідники шукають в Генічеську залишки кримськотатарської або турецької фортеці. Їм вдалося довести, що тут існувало військове укріплення часів Кримського ханства.

Фото: Коли немає вітру, вода тут надзвичайно прозора і красива (instagram.com/henichesk_arabat_spit)

Ціни за житло в пансіонатах Генічеська дуже різні і стартують приблизно від 50 грн з людини, доходячи до пари тисяч гривень за ніч у розкішних готелях. Тому відпочинок в Генічеську здатний задовольнити туриста з будь-яким рівнем доходу.

Кирилівка, Запорізька область

Тут морська вода теж особливо швидко прогрівається, і літній сезон сюди інколи приходить навіть раніше, ніж на Чорному морі.

Мілководдя дозволяє відпочивати з дітьми, які будуть купатися в неглибоких морських водах.

Фото: Затишний відпочинок в Кирилівці (instagram.com/lera_kravtsova__)

Вже в кінці травня температура води часто досягає тут 28 градусів.

Складається враження, що місцеві готелі та пансіонати чудово адаптувалися під найменших клієнтів: багато хто з них пропонує особливе харчування для діток, яке вони включають у свої меню, а ще – пропонують безліч розваг для дітей і їх батьків, які вирішили відпочити на морі всією сім'єю.

Фото: Тут є хороший аквапарк (instagram.com/love.kirillovka)

У Кирилівці знаходиться понад 300 різних баз відпочинку, невеликих і крупних курортних комплексів, пансіонатів і готелів практично на будь-який смак і гаманець.

Якщо ви хочете оселитися в хорошому готелі в пішій доступності до моря, можна знайти житло за 300-500 гривень на добу, але є і місця в пансіонатах, де ви заплатите менше сотні гривень з особи за ніч.

Фото: У Кирилівці практично завжди можна знайти житло у місцевих, якщо не встигли забронювати готель (instagram.com/grace_kirillovka)

Луна-парк, аквапарк, кінний театр, дельфінарій – родинам з дітьми тут є чим зайнятися!

Арабатська стрілка: піщана коса-півострів на заході Азовського моря

Це найдовша коса-півострів в Європі і низка піщаних пляжів, які розтягнулися на більш ніж сотню кілометрів.

Тут ви можете вибрати найцікавіші місця для відпочинку, дослідивши карту північної частини стрілки.

Фото: Вода влітку на мілководдях Азовського моря, яке прогрівається до +29 градусів, і повітря, насичене іонами брому і йоду, роблять Арабатську косу популярною серед туристів (uahotels.info)

Всього кілька років тому тут відкрили джерела хлоридно-натрієвої йодобромної води з високим рівнем мінералізації.

Це збільшило потік "цільових" туристів – тих, кому до душі так зване природне оздоровлення.

Фото: Зараз північна частина коси належить Генічеському району Херсонської області (turclub.com.ua)

Треба брати до уваги, що частина Арабатської стрілки анексована: навесні 2014 року Росія вторглася на територію коси і анексувала південну її частину. В односторонньому порядку була створена так звана межа по краях АРК та Херсонської області. Зараз північна частина коси належить Генічеському району Херсонської області, а південна – Ленінському району окупованого АР Крим.

Відео: Що сталося з Чорним Морем (video.rbc.ua)

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