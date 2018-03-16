Пекельна лава вулканів і гірські термальні джерела: казкова Ісландія очима українця

Мости на колесах в Ісландії можуть пересувати кілька разів на рік, а погода тут змінюється кожні 15 хвилин

Навіть для досвідчених українських туристів, які побували у багатьох країнах, Ісландія залишається маловідомою і недослідженою.

Ісландія - одна з найменш густонаселених країн світу. Зараз тут проживає близько 320 тисяч людей. Через невелику кількість населення, багато ісландців добре знайомі між собою. У кожного жителя країни є вільний доступ до ресурсу Íslendingabók - бази геналогічних даних, яка дуже часто допомагає дослідити рід і виявити, що в якомусь місті живе хоч і далекий, проте родич.

Дехто вважає, що в Ісландії - завжди дуже холодно. Хоча температура повітря взимку складає переважно 3-5 градусів морозу. Особлива природа і клімат не міг не вплинути на спосіб життя і звички місцевих: ісландці зовсім не дивуються тому факту, що громадського транспорту між містами практично немає. Більшість мешканців пересуваються на власних авто. А вода в Ісландії настільки чиста, що потрапляє у крани без будь-якої фільтрації.

Фото: Казкові краєвиди Ісландії (pixabay.com)

Ісландію не випадково називають країною льоду та вогню: тут є багато льодовиків, а виверження вулканів супроводжується виходом пекельної лави. Вітер тут може бути таким сильним, що люди ледь пересуваються вулицями.

Щоб детальніше дізнатись про цю унікальну країну, ми звернулися до досвідченого мандрівника та директора туроператора Nordic Travel. За словами Ігоря Кучера, про Ісландію можна розповідати дуже довго, тому ми вирішили присвятити цій країні не одну, а кілька публікацій.

Сьогодні зупинимося на темі туризму в Ісландію. Скільки коштує поїздка з України в Ісландію? Як краще добратися в цю країну і якою буде вартість перельоту? Що побачити в Ісландії? Коли краще їхати в Ісландію? На ці та багато інших питань відповідає Ігор Кучер.

“Із погодою має просто пощастити”

В більшості випадків якість відпочинку в Ісландії залежить від того, яка в цей момент в країні погода, зауважує мандрівник.

“Із погодою має просто пощастити. Переважно від цього залежатиме, чи буде ваша подорож комфортною і приємною, або вас супроводжуватимуть сильний вітер та дощ”, - розповідає Ігор Кучер.

Клімат Ісландії - холодний морський, але пом’якшується Північно-Атлантичною течією на південному та західному узбережжях. Влітку температура повітря в країні - в середньому +10С. В країні погода протягом дня змінюється по кілька разів, часом навіть дуже кардинально.

Фото: "Дощ може швидко змінитись спекою, а їй на зміну прийде сильний вітер" - Ігор Кучер (Nordic Travel)

"Без рюкзака з одягом, хоча б невеликого, я взагалі на вулицю не ходив, - каже Ігор. - При виході з дому зранку може бути дуже холодно, за 15 хвилин стане доволі спекотно. При швидкому потеплінні, коли світило сонце і не було вітру, ісландці зазвичай роздягалися до футболок. Деякі ходили навіть у шортах. Ми ж, не дуже звиклі до такої погоди, роздягалися до легких штурмових курток. Та за півгодини міг початись сильний вітер, і під куртку треба було одягти ще кілька светрів та шукати в рюкзаку шапку".

Мандрівник згадує:

"Згодом міг піти дощ, і треба було вже одягати дощовик. Приблизно таку мінливу погоду ми зустріли, коли були в Ісландії у серпні, який вважається там найтеплішим місяцем року. Одного разу я навіть трохи купався в океані, хоча вода була дуже холодною. Хоча каміння на березі було тепле, тому на ньому можна було спокійно засмагати".

“Не подобається погода - почекай 15 хвилин”

Часто при подорожі Ісландією із погодою має просто пощастити.

“Про погоду є один популярний ісландський вираз. Мені про нього розповідали ісландці: Не подобається погода - почекай 15 хвилин. Це значить, що через 15 хвилин вона може стати краще, або ще гірше, і тоді теперішня погода здасться не такою вже поганою”, - згадує Ігор Кучер. Він додає:

“Звісно, можна дивитись прогноз погоди на 10 днів, але ніхто не гарантує, що вона не зміниться. Турист вибирає, як саме їздити по Ісландії – проти годинникової стрілки чи за стрілкою. Це пояснюється різницею в погоді в цих частинах країни: коли на півдні вітер, то на півночі – хороша погода і навпаки. Ми під час подорожі так і робили: їхали на південь, коли дощі були на півночі, а потім помінялися місцями”, - згадує Ігор Кучер.

На випадок, коли погода буде погана, добре мати альтернативні варіанти відпочинку в Ісландії.

“Коли ми розробляли свої тури, то окремо думали для людей активності на випадок поганої погоди. Наприклад, у Рейк'явіку можна подивитись Музей китів (Whales of Iceland). Проте найцікавіші речі треба дивитись не у приміщенні, а зовні. Є дуже круті місця, але до них треба пройтися. Є більш “попсові”, де більше натовпу людей. Туди можна під'їхати на машині”, - пояснює мандрівник.

Фото: "Коли на півдні країни вітер, то на півночі – хороша погода і навпаки" - Ігор Кучер (Nocdic Travel)

За його словами, якщо турист їде тільки у Рейк'явік і більше ніде в Ісландії не буває, враження він складе і враження отримає, але найбільш цікаві місця не побачить:

“Можна виїхати із Рейк'явіка на один день і повернутися потім знову на ніч у місто. Так часто роблять, тому що із проживанням в Ісландії доволі непросто. Про це детальніше розповім далі, коли будемо говорити про проживання в місцевих готелях”.

“Застали найсильніший вітер в моєму житті”

В інтернеті можна часто побачити відео, де яких видно, як в Ісландії піднімається такий сильний вітер, що люди ледь пересуваються вулицями міст.

“Ми застали там найсильніший вітер в моєму житті. Внизу було важко йти рівно, а на гірському хребті мене просто здувало, і стояти не можна було. Доводилось ховатись за брили каміння і пересуватись рачки. Ісландці казали, що це був вітер 25-30 м/с (хоча підозрюю, що на горі був сильніший). По їх міркам, це середньої сили вітер. От коли 50 м/с, тоді вже небезпека. Може і автівку здути з дороги на ходу”, - згадує Ігор.

Відео: Неймовірно сильний вітер в Ісландії (Youtube-канал World Weather Nerd)

Вздовж дороги можна часто побачити табло, на якому показує погоду зараз та найближчими годинами в найближчих населених пунктах, тому, що навіть за кілька кілометрів вона вже може бути інша

“В ту вітряну ніч ми ночували в наметі, вдалось знайти місце за пагорбом, де вітер був не такий скажений. А в кемпінгу майже всі намети вітром знесло і поламало. Люди просто пересиджували до ранку на кухні кемпінгу, бо і в готелях і в будиночках місць не було”, - каже він.

В оточенні гір та ісландського моху: унікальні термальні джерела

Через низьку температуру води в океані (максимум вісім градусів влітку - ред.), купатися в океані в Ісландії можна зовсім недовго. Зате туристамобов’язково слід спробувати купання в термальних джерелах. Директор Nordic Travel розповідає:

"У Рейк'явіку є міський безкоштовний пляж, де з-під води б'ють теплі термальні джерела. Термальних джерел в країні дуже багато, але не всі придатні для купання, бо у більшості можна буквально зваритись, оскільки в них – температура кипіння або трошки нижча”.

Фото: Знаменитий ісландський мох яскраво-зеленого кольору (pixabay.com)

"Безпечні джерела, де б вони не розташовувалися, впізнати легко: до них завжди веде спеціально обладнана доріжка. А от небезпечні місця ніяк не обладнані. На деяких джерелах є таблички, які повідомляють: тут ви купаєтесь на свій страх і ризик. Ці джерела цілком безпечні в плані температури, але ісландці не хочуть брати на себе відповідальність за бактеріальний мікроклімат такого джерела. Проте такі таблички зовсім не спиняють туристів від купання", - каже Ігор Кучер. І додає:

"Часто у термальних джерелах особливо відчувається запах сірководню. Це вважається корисним, але в міру. Краще цим не зловживати. до платних джерел нескладно дістатись, а от до безкоштовних треба або пройтись пішки по горам, або доїхати на джипах чи гірських автобусах”.

Найвідоміша термальна купальня неподалік від Рейк’явіка має назву “Блакитна Лагуна”. Користування нею впродовж цілого дня коштує близько 60 євро. Втім, є й інші, удвічі-втричі дешевші купальні. Місця у “Блакитній Лагуні” треба бронювати заздалегідь, а в інші можна приїздити і без бронювання.

“Резервувати місце варто як мінімум за тиждень до приїзду, якщо це літо, тобто туристичний сезон. Є й безкоштовні купальні хорошої температури. В Ісландії я купався у двох безкоштовних купальнях. До однієї з них треба було йти дві години пішки по горах. Іншого способу добратися туди немає”.

Фото: Колоритна і яскрава природа Ісландії (pixabay.com)

Проте віддаленість купалень і те, що вони знаходяться в горах, багатьох туристів зовсім не лякає. Навіть навпаки: туди прагнуть дістатись багато мандрівників.

Ігор помітив, що більшість із них - європейці, які не бояться подолання довгих дистанцій через гірські масиви і зазвичай люблять багато ходити. А от українці, за словами Ігоря, частіше лінуються проходити такі відстані і менше звикли до екстремального відпочинку.

“Але насправді воно того варте, бо після тривалої прогулянки ми врешті опиняємося в оточенні неймовірно гарних гір і знаменитого ісландського моху, та й людей поряд буде не так багато. В таких термальних джерелах атмосфера - зовсім інша, не така комерційна і набагато приємніша, ніж у платній купальні. Сидять люди з різних країн, знайомляться, спілкуються. В купальнях зазвичай доволі мілко, води – по коліно, або максимум по пояс. У деяких з них час від часу треба переповзати з місця на місце, бо з-під землі подеколи починає йти гаряча вода з бульбашками повітря".

Фото: Знамениті термальні джерела Ісландії ("Блакитна Лагуна") (mytravelbook.org)

Проте у безкоштовних купальнях є і свої мінуси. Один із них - відсутність повноцінних роздягалень. Натомість є самооблаштовані дерев'яні загорожі, за якими все-таки можна перевдягтись.

“Коли ми йшли до цієї купальні в горах, йшов дощ і було дуже холодно. Ми були в куртках, светрах і дощовиках. Але після того, як посиділи у гарячій воді, нам було не холодно навіть роздягненими під дощем на вітрі.

Різнокольорові гори долини Ландманналаугар

Одне з найгарніших місць Ісландії - долина Ландманналаугар (Landmannalaugar). Відвідування цього місця запам’ятовується на все життя: пейзажі тут настільки яскраві і різнобарвні, що перехоплює подих. Якщо ви хочете вживу побачити по-справжньому кольорові гори, обов’язково варто тут побувати.

“На мою думку, це найгарніше місце в Ісландії. Також це найулюбленіше місце багатьох ісландців. Там дуже гарні вулканічні гори абсолютно різних кольорів, зовсім різні вулканічні породи, різні глини. Гори там місцями чорні, місцями червоні, помаранчеві, фіолетові. Дуже нетиповий і неймовірно гарний ландшафт”.

В долину Ландманналаугар можна доїхати спеціальним гірським автобусом зі столиці Ісландії. За словами Ігоря, в цій долині, та й загалом природні ландшафти Ісландії мають настільки яскраві кольори, що при першому погляді на ці місця може здаватися, що це картина або дуже яскраве фото.

Фото: Одне з найгарніших місць Ісландії - долина Ландманналаугар (Nordic Travel)

“Пейзажі тут - неймовірно гарні, абсолютно всіх кольорів райдуги. На них ще місцями росте знаменитий зелений ісландський мох яскраво-зеленого кольору. До того я навіть не уявляв, що в природі можуть бути такі яскраві кольори. Коли я бачив фото Ісландії до поїздки, то думав, що це фотошоп. Але ці пейзажі - справжні. Ти просто фотографуєш, і нічого не треба підкручувати. На моїх фото з Ісландії я додавав контрасту лиш у випадках, коли була похмура погода”.

Мости на колесах пересувають кілька разів на рік

В Ісландії є пересувні пішохідні мости. Це металеві конструкції з колесами по обидва боки. Необхідність пересувних мостів в країні пояснюється тим, що більшість річок щороку змінюють своє русло.

"Міст над водоймою пересувають в залежності від пори року, а іноді можуть змінювати його розміщення за рік кілька разів. Це роблять, бо річки в цій країні фактично кожного року змінюють своє русло. Це типова властивість річок Ісландії, бо всі вони або більшість ідуть від льодовиків. Навесні кількість води у річках збільшується, коли тане сніг".

Наступного року річка може змінити русло і пролягати вже зовсім іншим "шляхом".

Фото: Ісландія знаменита вулканами і гейзерами (pixabay.com)

"Раніше, коли технології були менш розвинуті, будувати мости через річки в Ісландії не могли. До того, як почали зводити такі пересувні конструкції, найбільш ізольованим був південно-східний регіон Ісландії. Місцеві розповідали: навесні та влітку, коли танули сніга та льодовики і швидкі річки ставали завширки з кілометр, туди можливо було дістатись лише верхи через гори і величезні льодовики. Варто додати, що пересувні мости в Ісландії бувають тільки пішохідні: по них не можуть проїхати автомобілі. Мости на колесах я бачив здебільшого у гірських районах, куди взимку при сильних снігових заметах навіть на позашляховику складно проїхати. Можна хіба що на снігоході".

Автомобільні ж мости через водойми доволі незручні тим, що йдуть лише в одну смугу: водій має спершу пропустити того, хто їде йому на зустріч. Такі мости також бувають доволі довгими. Часом трапляються мости зі світлофорами.

"Місцеві це сприймають цілком нормально, бо раніше у них і такого не було”, - зауважує Ігор Кучер.

Хліб печуть у вулканічному теплі, а м'ясо акули закопують у землю

За словами мандрівника, їжа в Ісландії дуже дорога, бо практично всі харчі завозять з інших країн. Виняток становить м'ясо (переважно баранина) та океанська риба. Перекусити можна за 20 євро, проте не всі вважають це повноцінним обідом. Повечеряти у пристойному ресторані можна за 50-100 євро.

"Цікаво, що в Ісландії можна купити на заправці звичайний гамбургер, і це буде дуже смачне і якісне м'ясо, наче у хорошому ресторані. При тому, що я не люблю фаст-фуд, в Ісландії я їв найсмачніші гамбургери. Можливо, мені так здалося, бо в той момент дуже хотілося їсти, але якість м'яса була дійсно високою. При цьому не сказав би, що риба дуже смачна. Ісландці готують її аж надто дієтично, і це при тому, що загалом дієтична їжа мені самому подобається. Порівняно із тим, як готують рибу японці чи тайці й інші народи, які теж живуть біля моря, складається враження, що ісландці не досягли у приготуванні риби надзвичайних висот”.

Фото: "Можна виїздити зі столиці на один день і повертатися назад, бо далеко не завжди можна знайти вільний готель" - Ігор Кучер (Nordic Travel)

“Звісно, в Ісландії є своя національна кухня. Мої партнери навіть організовують гастрономічні тури по країні, в яких туристи дегустують національні ісландські страви", - каже він.

За численними відгуками, в Ісландії є багато смачних страв, які треба спробувати, а часом способи приготування і подачі деяких продуктів, вражають оригінальністю. Наприклад, для туристів хліб печуть у вулканічному теплі. Також закопують у землю гаукарль – м'ясо атлантичної акули, в результаті чого м'ясо стає підгнилим та набуває дуже специфічного запаху і смаку.

“В землі м'ясо акули лежить кілька місяців, після чого їдять її маленькими шматочками. Зазвичай закусують ними горілку. Звісно, така риба має дуже різкий запах, тому навряд чи хтось їсть її великими порціями”, - зауважує Ігор Кучер.

Туризм в Ісландії зростає шаленими темпами

Традиційно потужно рекламують Ісландію серед туристів вулкани. Вважається, що сплеск інтересу до Ісландії почався саме після виверження великого вулкану, коли Ісландія часто з'являлася у новинах світових ЗМІ.

“Втім, і після виверження вулканів країною продовжують цікавитись. Друга хвиля приросту туризму почалася після того, як Ісландія позаминулого літа заявила про себе у футбольному чемпіонаті", - каже мандрівник.

За останні кілька років туризм в Ісландії почав зростати шаленими темпами. За словами ісландців, приріст становить понад 20% на рік.

Відео: Кажуть, що саме це позитивне відео про Ісландію привернуло увагу багатьох туристів, які захотіли дослідити країну (Youtube-канал StupeurAlice)

“Кількість туристів збільшується так швидко, що ісландці не встигають набудувати нові готелі та ресторани, тому поки попит перевищує пропозицію. Готелі поза столицею переважно розброньовані вже до літа”.

Також через низьку густоту населення і особливі природні умови в Ісландії іноземець може переконатись у тому, що магазин чи ресторан зустрічається раз на сотню кілометрів, а то й рідше. Це часто дивує мандрівників, які приїздять дослідити країну.

"Навіть зараз магазинів в Ісландії може бути не так багато, як очікує турист. Тому якщо під час подорожі ви натрапили на супермаркет, то краще у ньому щось купити. Або коли побачили ресторан, то краще зупинитись і в ньому поїсти, бо наступний можете трапитись дуже не скоро”, - звертає увагу Ігор.

Ціни на переліт та ночівлі у готелі

За словами Ігоря, якщо український турист вирішив їхати в Ісландію через місяць чи через два тижні (станом на середину березня 2018-го року - ред.), то, скоріш за все, вільних місць у готелях не буде. Якщо пощастить, можна знайти житло у Рейк’явіку, і тоді єдиним способом побачити країну будуть невеличкі одноденні вилазки з поверненням назад.

“Хоча навіть під час ось таких одноденних вилазок теж можна багато чого побачити, хоча багато часу буде витрачатись на дорогу”, - нагадує він.

Фото: Столиця Ісландії Рейк'явік (pixabay.com)

Якщо планувати поїздку до Ісландії зараз, то можна встигнути забронювати авіаквитки на серпень та запланувати відвідування цікавих місць у період, коли температура повітря в Ісландії - найвища за рік. Але визначатись із цим треба вже найближчим часом, бо зовсім скоро майже всі готелі країни будуть зайняті, радить Ігор.

"До Ісландії курсують рейси Air Baltic та Wizzair з пересадкою. Або МАУ + Icelandair. Переліт коштуватиме від 400-500 євро в обидва боки. Долетіти – не велика проблема: це можна зробити за півдня, а гроші на переліт – далеко не найбільші витрати в Ісландії”, - каже він.

Варто зауважити: найбільші витрати під час поїздки в Ісландію йдуть на ночівлі в готелях. Їх, як і місця у термальних купальнях, варто бронювати заздалегідь. В середньому ночівля в готелях країни складає 200 євро. Це при тому, що далеко не кожен готель навіть при такій вартості буде ідеальним: у деяких можуть бути перебої зі світлом чи водопостачанням. Хостели є, але переважно у столиці, а ночівля у них коштуватиме близько 50 євро за особу.

Втім, щороку в Ісландії намагаться покращити якість обслуговування туристів, усвідомлюючи те, як швидко зростає популярність країни серед мандрівників.

“В Ісландію можна їхати з дуже різним бюджетом. Пропонуємо відвідати країну за 2500 євро на 8 днів, не рахуючи перельоту, але з усіма екскурсіями, сніданками та багатьма вечерями. Є й індивідуальні тури, більш дешевші. Якщо їхати туди більш економно, то можна ночувати в кемпінгах і брати машину на прокат”, - пояснює Ігор Кучер.

Також ми підготували несподівані факти про Лапландію від українця.