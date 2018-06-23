Туроператор "забув" сім'ю відпочиваючих у Туреччині

Сім'я змушена самостійно добиратися додому

Туроператор залишив у готелі сім'ю туристів з Києва на курорті в Туреччині. Про це розповідає "Обозреватель".

Киянин Роман Ковальський повідомив, що туроператор TPG змінив розклад і "забув" повідомити про це родині, яка спокійно ночувала в готелі в Мармарісі.

"Наш оператор TPG пізно ввечері 21 червня напередодні дня вильоту (22 червня) змінив розклад на більш раннє, ніж було заявлено, і не попередив нас. Коли літак полетів рано вранці в п'ятницю, нам почали розповідати, що шукали нас і не змогли знайти", - розповів Роман Ковальський.

Він уточнив, що на цю дату вильоту вони були єдиними туристами у готелі. Працівники готелю стверджують, що, коли надійшла інформація про час вильоту, вони дзвонили в номер, але ніхто їм не відповів.

Скріншот квитків (obozrevatel.com)

"На ресепшені говорять, що близько 21:00 вечора 21 червня змінився час вильоту, але ніхто не сказав нам, стверджують, що вони дзвонили в номер, а нас не було. Але справа в тому, що в цей вечір ми там були, дивилися футбол. І вранці, відповідно, ми теж там перебували. Ніхто не приходив, не дзвонив, не стукав, не поклав записку під двері", - зазначає Ковальський.

Крім того, туристи кажуть, що співробітники туроператора плутаються у свідченнях. То вони кажуть, що дзвонили, то повідомляють, що шукали їх по всій території.

"Спочатку говорили, що дзвонили нам в номер, тепер кажуть, що співробітник шукав нас по всій території готелю і не знайшов", - додав Ковальський.

Представники туроператора TPG повідомили Ковальським, що вони повинні самостійно сплатити ще одну ніч проживання в готелі та придбати самостійно собі квитки в Україну на 23 червня.

Скріншот листування (obozrevatel.com)

Київська фірма, яка оформляла Ковальським путівку, порекомендувала оплатити всі рахунки, повернутися в Україну, а потім вже розбиратися з туроператором.

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