Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Туристы жалуются на "оккупацию" Азовского моря (фото, видео)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 16:43
Фото: Ядовитая медуза (pixabay.com)
Фото: Ядовитая медуза (pixabay.com)

В Азовском море появились ядовитые медузы

Посетители Азовского моря в этом году жалуются на "оккупацию" пляжей ядовитыми медузами, которых туда приносит водой. Об этом сообщает "Вместе".

"…эти морские существа в большом количестве «оккупировали» прибрежную полосу воды. Некоторые отдыхающие жалуются на ожоги, полученные в результате соприкосновения с медузами", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что среди медуз можно заметить одну из самых больших ее представителей в Черном и Средиземном море. Так, медуза корнерот может достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 килограмм.

Не смотря на то, что медуза не является смертельной, соприкосновение с ней может закончиться сильным раздражением.

Видео: ядовитые медузы в Азовском море (Youtube-канал/Вместе)

Кстати, усиление десантных возможностей Российской Федерации (РФ) в Азовском море свидетельствует о возможности провокаций на этом направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Так, в ходе встречи обсуждалось, в частности, наращивание военного присутствия Российской Федерацией в Азовском море.

"Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал Турчинов, говоря о попытках РФ блокировать корабли, которые направляются в украинские порты в Азовском море.

Как сообщалось ранее, украинцам, по прогнозам туроператоров, этим летом придется выложить приличную сумму на отдых. Путевки в Турцию и Египет подорожали почти на 20%.

День молодежи в Украине (video.rbc.ua)

"А что у вас?": Настя Каменских порадовала фанатов пляжной фотографией Отдых на море с детьми: украинцам рассказали, что должно быть в аптечке
Теги: Азовское море, Медуза, отдых
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь