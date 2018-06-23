Туристы жалуются на "оккупацию" Азовского моря (фото, видео)

В Азовском море появились ядовитые медузы

Посетители Азовского моря в этом году жалуются на "оккупацию" пляжей ядовитыми медузами, которых туда приносит водой. Об этом сообщает "Вместе".

"…эти морские существа в большом количестве «оккупировали» прибрежную полосу воды. Некоторые отдыхающие жалуются на ожоги, полученные в результате соприкосновения с медузами", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что среди медуз можно заметить одну из самых больших ее представителей в Черном и Средиземном море. Так, медуза корнерот может достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 килограмм.

Не смотря на то, что медуза не является смертельной, соприкосновение с ней может закончиться сильным раздражением.

Видео: ядовитые медузы в Азовском море (Youtube-канал/Вместе)

Кстати, усиление десантных возможностей Российской Федерации (РФ) в Азовском море свидетельствует о возможности провокаций на этом направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Так, в ходе встречи обсуждалось, в частности, наращивание военного присутствия Российской Федерацией в Азовском море.

"Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал Турчинов, говоря о попытках РФ блокировать корабли, которые направляются в украинские порты в Азовском море.

Как сообщалось ранее, украинцам, по прогнозам туроператоров, этим летом придется выложить приличную сумму на отдых. Путевки в Турцию и Египет подорожали почти на 20%.

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