Туристи скаржаться на "окупацію" Азовського моря (фото, відео)

В Азовському морі з'явилися отруйні медузи

Відвідувачі Азовського моря в цьому році скаржаться на "окупацію" пляжів отруйними медузами, яких туди приносить водою. Про це повідомляє "Разом".

"...ці морські істоти у великій кількості «окупували» прибережну смугу води. Деякі відпочивальники скаржаться на опіки, отримані в результаті контакту з медузами", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що серед медуз можна помітити одну із самих великих її представників у Чорному та Середземному морі. Так, медуза корнерот може досягати 50-60 см в діаметрі і важити до 10 кілограм.

Не дивлячись на те, що медуза не є смертельною, зіткнення з неюможе закінчитися сильним опіками.

Відео: отруйні медузи в Азовському морі (Youtube-канал/Разом)

До речі, посилення десантних можливостей Російської Федерації (РФ) в Азовському морі свідчить про можливість провокацій на цьому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Так, в ході зустрічі обговорювалося, зокрема, нарощування військової присутності Російської Федерацією в Азовському морі.

"Посилення десантних можливостей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їхнього боку на Азовському узбережжі", - сказав Турчинов, говорячи про спроби РФ блокувати кораблі, які направляються в українські порти в Азовському морі.

Як повідомлялося раніше, українцям, за прогнозами туроператорів, цього літа доведеться викласти пристойну суму на відпочинок. Путівки до Туреччини та Єгипту подорожчали майже на 20%.

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