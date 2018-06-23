Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Туристи скаржаться на "окупацію" Азовського моря (фото, відео)

STYLERLIFE        23.06.2018 - 16:43
Фото: Отруйна медуза (pixabay.com)
Фото: Отруйна медуза (pixabay.com)

В Азовському морі з'явилися отруйні медузи

Відвідувачі Азовського моря в цьому році скаржаться на "окупацію" пляжів отруйними медузами, яких туди приносить водою. Про це повідомляє "Разом".

"...ці морські істоти у великій кількості «окупували» прибережну смугу води. Деякі відпочивальники скаржаться на опіки, отримані в результаті контакту з медузами", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що серед медуз можна помітити одну із самих великих її представників у Чорному та Середземному морі. Так, медуза корнерот може досягати 50-60 см в діаметрі і важити до 10 кілограм.

Не дивлячись на те, що медуза не є смертельною, зіткнення з неюможе закінчитися сильним опіками.

Відео: отруйні медузи в Азовському морі (Youtube-канал/Разом)

До речі, посилення десантних можливостей Російської Федерації (РФ) в Азовському морі свідчить про можливість провокацій на цьому напрямку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Так, в ході зустрічі обговорювалося, зокрема, нарощування військової присутності Російської Федерацією в Азовському морі.

"Посилення десантних можливостей РФ у цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їхнього боку на Азовському узбережжі", - сказав Турчинов, говорячи про спроби РФ блокувати кораблі, які направляються в українські порти в Азовському морі.

Як повідомлялося раніше, українцям, за прогнозами туроператорів, цього літа доведеться викласти пристойну суму на відпочинок. Путівки до Туреччини та Єгипту подорожчали майже на 20%.

День молоді в Україні (video.rbc.ua)

"А що у вас?": Настя Каменських порадувала фанатів пляжної фотографією Відпочинок на морі з дітьми: українцям розповіли, що повинно бути в аптечці
Теги: Азовское море, Медуза, відпочинок
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся