Дешево не получится? Украинцам рассказали, за сколько можно отдохнуть на Черном и Азовском морях

Путевки за рубеж подорожали на 20%

Украинцам, по прогнозам туроператоров, этим летом придется выложить приличную сумму на отдых. Путевки в Турцию и Египет подорожали почти на 20%. Об этом сообщает ТСН.

"Если нет финансов поехать в Европу – Украина, у нас очень много не открытых направлений. В ближайшее время хотим по Украине, причем палаткой хотим попробовать", - рассказали тревел-блогеры 40-летний Вадим и 32-летняя Аня Гриненко из Киева.

На украинских курортах цены растут каждый сезон. Самым дорогим направлением в Украине является побережье Черного моря.

По словам экспертов и путешественников, палатки, отдых "дикарем", бронирование заранее и индивидуальные договоренности с владельцами отелей позволяют отдохнуть экономно.

"Ценовая политика поднялась, в среднем, на 10-15%. Эконом-варианты в частном секторе всегда можно найти, стоимость их в сезон примерно 300-350 гривен. Но здесь туалет во дворе, вода по расписанию", - рассказала менеджер по разработке туров Татьяна Кихно.

Более бюджетный вариант - Азовское море.

"За комнаты в частном секторе хозяева просят от 150-200 гривен с человека. Номера в мини-гостиницах стоят от 750. Альтернатива морю – Карпаты, где в летние месяцы цены в горах умереннее, чем зимой. К примеру, номера в Буковеле можно найти за 400-500 гривен", - рассказали в ТСН.

Своим опытом туризма поделились киевляне Вадим и Катя, которые вернулись из Испании. За неделю они потратили 36 тысяч гривен, которые собирали почти год.

"Фотографий больше тысячи, впечатлений куча – всем советуем", - рассказали они.

По их словам, за те деньги, которые требуют в Украине, проще поехать за границу.

"Просто взять и собрать. Не покупать телевизоры, телефоны, а собрать в течение года денежки, уехать и не жалеть об этом", - рассказали путешественники.

29-летний менеджер из Киева Андрей Ющенко собирается отдохнуть в Египте. За семь дней отпуска на двоих намерен заплатить тысячу долларов.

"Как только начинаешь следить за своими расходами – начинаешь экономить и откладывать, потому что видишь, что на ерунду не надо тратить", - пояснил он.

В турагентствах, по данным издания, отметили, что желающих отдохнуть хватает даже в условиях существенного подорожания туров. Помимо Турции и Египта, украинцы осваивают новые направления, в частности, Албанию.

"Проживание там, в сравнении, не очень дорогое, и там очень дешевая еда", - рассказали специалисты.

Видео: Подорожание отдыха (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что суд вернул из незаконного владения часть пляжа на берегу Черного моря в Николаевской области.

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