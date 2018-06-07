Дешево не вийде? Українцям розповіли, за скільки можна відпочити на Чорному та Азовському морях

Путівки за кордон подорожчали на 20%

Українцям, за прогнозами туроператорів, цього літа доведеться викласти пристойну суму на відпочинок. Путівки до Туреччини та Єгипту подорожчали майже на 20%. Про це повідомляє ТСН.

"Якщо немає фінансів поїхати в Європу – Україна, у нас дуже багато не відкритих напрямків. Найближчим часом хочемо по Україні, причому наметом хочемо спробувати", - розповіли тревел-блогери 40-річний Вадим і 32-річна Аня Гриненко з Києва.

На українських курортах ціни ростуть кожен сезон. Найдорожчим напрямом в Україні є узбережжя Чорного моря.

За словами експертів і мандрівників, намети, відпочинок "дикуном", бронювання заздалегідь і індивідуальні домовленості з власниками готелів дозволяють відпочити економно.

"Цінова політика піднялася в середньому на 10-15%. Економ-варіанти у приватному секторі завжди можна знайти, вартість їх в сезон приблизно 300-350 гривень. Але тут туалет у дворі, вода за розкладом", - розповіла менеджер по розробці турів Тетяна Кихно.

Більш бюджетний варіант - Азовське море.

"За кімнати в приватному секторі господарі просять від 150-200 гривень з людини. Номери в міні-готелях коштують від 750. Альтернатива морю – Карпати, де в літні місяці ціни в горах помірніше, ніж взимку. Наприклад, номери в Буковелі можна знайти за 400-500 гривень", - розповіли в ТСН.

Своїм досвідом туризму поділилися кияни Вадим і Катя, які повернулися з Іспанії. За тиждень вони витратили 36 тисяч гривень, які збирали майже рік.

"Фоток більше тисячі, вражень купа – радимо всім", - розповіли вони.

За їх словами, за такі гроші, які вимагають в Україні, простіше поїхати за кордон.

"Просто взяти і зібрати. Не купувати телевізори, телефони, а зібрати протягом року грошики, виїхати і не шкодувати про це", - розповіли мандрівники.

29-річний менеджер з Києва Андрій Ющенко збирається відпочити в Єгипті. За сім днів відпустки на двох має намір заплатити тисячу доларів.

"Як тільки починаєш стежити за своїми витратами – починаєш економити і відкладати, бо бачиш, що на дурниці не треба витрачати", - пояснив він.

В турагентствах, за даними видання, відзначили, що бажаючих відпочити вистачає навіть в умовах істотного подорожчання турів. Крім Туреччини і Єгипту, українці освоюють нові напрямки, зокрема, Албанії.

"Проживання там, в порівнянні, не дуже дороге, і там дуже дешева їжа", - розповіли фахівці.

Відео: Подорожчання відпочинку (YouTube/ТСН)

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