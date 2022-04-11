ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для українських переселенців ввели ще одну грошову допомогу: куди звертатися і як оформити

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 20:44
Для українських переселенців ввели ще одну грошову допомогу: куди звертатися і як оформити Фото: Як і де можна оформити ещу рдну допомогу для переселенців (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Міжнародна організація з питань міграції спільно з ООН запустили ще одну грошову допомогу для вимушено переміщених українців, які постраждали від військових дій Росії в Україні.

Де можна оформити цю допомогу, хто її може отримати і які потрібні документи - розповіла віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За словами Верещук, ця допомога не пов'язана з усіма іншими виплатами і є окремою програмою. За нею українці можуть отримати 2220 гривень на кожну людину.

Хто може отримати цю допомогу

  • Вагітні жінки та матері, які виховують дітей самостійно
  • Сім'ї з двома і більше дітьми
  • Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю
  • Літня людина

Які потрібні документи для оформлення цієї допомоги

Внутрішньо переміщеним українцям потрібен буде оформлений статус ВПО та реєстрація у Львівській або Закарпатській областях. Оформити ці документи можна в найближчому ЦНАПу або в органах соціального захисту. Найближчим часом програму розширять і на інші області.

У Львівській області кошти видаватимуть готівкою через відділення Укрпошти.

Куди звертатися за оформленням

  • Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00).
  • Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), Вихідний – субота.
  • Ужгород, Гуманітарний штаб" Совине гніздо", вул.Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
  • Ужгород, пл.Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00).
  • Закарпатська область, Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Гаряча лінія для додаткової інформації: 0800307711. У Закарпатській області: +380500757483

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити допомогу біженцям і які потрібні документи.

А також ми розповідали про те, як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці Переселенці з Донбасу
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку