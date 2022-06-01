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Українці можуть купити квиток на матч Шотландія - Україна: як це зробити

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Середа 01 червня 2022 16:26
Українці можуть купити квиток на матч Шотландія - Україна: як це зробити Україна зіграє з Шотландією 1 червня (фото: instagram.com/uafukraine)
Автор: Дмитрий Войналович

1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у рамках плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 2022. І кожен вболівальник може купити квиток на цей матч. Щоправда - віртуальний, який не дає можливості відвідати матч.

Що це дасть і як підтримати українців за допомогою квитка на футбол - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як і для чого купувати квиток на матч Шотландія - Україна

Купити квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 гривень може будь-хто з будь-якої точки світу за посиланням.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24.

Зауважимо, що кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів нашої збірної.

Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Українці можуть купити квиток на матч Шотландія - Україна: як це зробити

Де дивитися гру Шотландія - Україна

Зауважимо, що матч нашої футбольної дружини проти шотландців відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго 1 червня о 21:45.

Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, проте проведення гри стало неможливим через повномасштабне вторгнення Росії.

Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.

Дивитися матч у прямому ефірі по ТБ можна буде на каналах "Футбол 1" і "Індиго TV".

Трансляція буде доступна й для підписників на медіаплатформах oll.tv та MEGOGO.

Також онлайн-трансляція за участі українських ведучих та коментаторів відбуватиметься на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що Петраков відсіяв трьох футболістів збірної України на матч із Шотландією.

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