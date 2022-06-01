Українці можуть купити квиток на матч Шотландія - Україна: як це зробити
1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у рамках плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 2022. І кожен вболівальник може купити квиток на цей матч. Щоправда - віртуальний, який не дає можливості відвідати матч.
Що це дасть і як підтримати українців за допомогою квитка на футбол - читайте в нашому матеріалі нижче.
Як і для чого купувати квиток на матч Шотландія - Україна
Купити квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 гривень може будь-хто з будь-якої точки світу за посиланням.
Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24.
Зауважимо, що кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів нашої збірної.
Наприклад, за внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.
Де дивитися гру Шотландія - Україна
Зауважимо, що матч нашої футбольної дружини проти шотландців відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго 1 червня о 21:45.
Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, проте проведення гри стало неможливим через повномасштабне вторгнення Росії.
Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.
Дивитися матч у прямому ефірі по ТБ можна буде на каналах "Футбол 1" і "Індиго TV".
Трансляція буде доступна й для підписників на медіаплатформах oll.tv та MEGOGO.
Також онлайн-трансляція за участі українських ведучих та коментаторів відбуватиметься на YouTube-каналі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, що Петраков відсіяв трьох футболістів збірної України на матч із Шотландією.