DZIDZIO змінив амплуа і зробив відверту заяву: "довго вагався, перед тим як погодитись"

"Я довго вагався, перед тим як погодитись на роль ведучого, адже знав, що мій страх обов’язково наздожене мене. Колись у школі був предмет читання і в якийсь день треба було читати на швидкість. А я міг робити все: переказувати, гарно розповідати вірші, а от швидко читати - ні. Проте якось зауважив, що мені вдається це робити швидше, якщо руками підперти щоки, щоправда, на іспиті це не допомогло - поставили мені 3 бали. А тут взагалі такого не зробиш", - розповів він журналістам.

Саме це викликало в артиста найбільший страх, адже вперше в житті йому довелось читати з суфлера.

Але ведучий зізнається - важко було перші кілька хвилин, а далі - все "пішло як по маслу".

"Я зрозумів одне - немає нічого складного, головне - спробувати! Робіть собі виклики! Я дуже переживав, навіть свята пропустив - читав текст, вчив, але переборов свій страх! Скажу навіть, що починаю відчувати смак від цього: "Вова Остапчук, як я остаточно зрозумію, що то моє - бережися! Головне - не починай співати, бо як тобі сподобається", - сміючись прокоментував DZIDZIO.

DZIDZIO на шоу "Ігри талантів" (фото: канал "Україна")