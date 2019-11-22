Відома телеведуча Олена Кот: українці не хочуть дивитися про те, на що самі не можуть вплинути

Олена Кот (фото з особистого архіву провідною)

Відома ведуча Олена Кот відверто розповіла про роботу на ТБ в інтерв'ю для Styler

Ведуча та автор суспільно-резонансного проекту "Головна тема" на каналі "Україна" Олена Кот розповіла про цінності проекту, який відзначає два роки в ефірі, теми-табу, найбільш резонансний випуск і не тільки. Детальніше - у інтерв'ю відомої телеведучої проекту Styler.

"Головна тема" - проект гостросоціальний, але в ньому практично немає політики. Які теми найбільш цікаві вашим глядачам і скільки ефірів вже позаду?

На дворіччя "Головної теми" в ефір виходить 80-й випуск. Всі наші випуски програм на соціальну тематику. Дійсно, ми не говоримо про політику, у нас немає жорсткого криміналу. Медицина, освіта, пенсії, зарплати, тарифи – це ті основні теми, які турбують глядачів, тому що від цього залежить якість нашого життя.

Також ми багато розповідаємо про різні види афер, зокрема про телефонне шахрайство і схеми крадіжок грошей з банківських карток. Зараз шахраї такі спритні, тримають руку на пульсі нових методів обману, а прості українці не в курсі всіх цих схем. Наприклад, шахраї можуть зняти гроші з карток, навіть не торкаючись до них або ж сфальсифікувати смс-повідомлення від банку. Ми розслідуємо такі афери і показуємо їх в ефірі, щоб глядачі знали, як не стати жертвою якогось обману.

Є теми-табу, за висвітлення яких проект не береться?

Я б не говорила про "табу", тому що таких тем немає. Просто є теми, які цікаві нашому глядачеві, а є такі, які вони просто не подивляться. Наприклад, глядач не хоче дивитися програми про власну безпеку, про жорстокість, особливо дитячу, про сімейне насильство. Гірше, ніж ми очікували, пройшла програма про інклюзивну освіту. До цієї проблеми, очевидно, ще не готовий наш телевізійний глядач. А ось в інтернеті цей випуск дуже добре подивилися, і активно обговорювали. Але там інша аудиторія. І молодша, і соціально активна.

Щодо тем безпеки і насильства - ми з нашими аналітиками прийшли до висновку, що більшість українців не хочуть дивитися про те, на що вони самі не можуть вплинути. Це не ті теми, які можна просто і швидко вирішити.

Як вважаєте, чому люди дивляться "Головну тему" і хто ж ваш головний глядач?

Для нас важливо тримати глядача в курсі тих соціальних змін, які відбуваються в країні і працювати, так би мовити, на випередження. Ухвалили у Верховній Раді закон про демонополізація фармацевтичного ринку - ми вже йдемо з'ясовувати, як це вплине на роботу аптек, на їх кількість і вартість ліків. Коли зібралися в уряді впроваджувати програму "Держава в смартфоні" - ми відразу провели розслідування і дізналися всі нюанси нововведення. А щоб все перевірити на реальному прикладі - наші журналісти допомогли одній пенсіонерці оформити електронну пенсію і впевнилися, що ця система дійсно працює.

Звичайно, "Головна тема" - це програма для всіх українців, незалежно від віку і місця проживання. Але наша основна глядацька аудиторія - це жінки від 35 до 54 років, так зване "золоте ядро". Це, до речі, і аудиторія каналу "Україна" в цілому. Однак ми дуже раді, якщо вдалося зачепити і зацікавити всіх наших глядачів, і чоловіків, і молодь, і старше покоління.

Часто доводиться змушувати гостей студії відповідати на не зовсім зручні питання?

А навіщо їх змушувати? Потрібно просто так сформулювати питання, щоб у гостя не було іншого виходу, як відповісти на нього. Скажу більше - іноді мовчання у відповідь на гостре питання ще більш красномовне, ніж повноцінна відповідь.

Олена Кот (фото з особистого архіву провідною)

Якими саме досягненнями "Головної теми" пишаєтеся? Були якісь показові ситуації того, що ви допомогли вирішити ту чи іншу проблему?

Нам приємно знати, що ми не просто робимо програму, яку дивиться велика кількість людей (за два роки переглянуло понад 25 мільйонів глядачів), але і допомогли вирішити важливі проблеми звичайних українців Ось, наприклад, у програмі про аліменти, один чоловік, який довгі роки не платив аліменти своїй дитині після того, як ми розповіли про це на всю країну, пішов взяв кредит, продав машину і віддав синові 87 тисяч гривень. Або ж історія про українських будівельників, які поїхали до Праги на заробітки, і яких там обдурила фірма-посередник, завдяки нашим журналістам і роботу нову знайшли, і житло. І ще одним працівникам, вже в Польщі, ми допомогли повернути зарплату, яку їм не хотів віддавати роботодавець. А коли ми розбиралися в питаннях про субсидії, знайшли історію жінки, у якої забрали субсидію через те, що вона не працює, тому що доглядає за хворим чоловіком. Так, нещодавно вона зателефонувала нашим редакторам і подякувала за те, що після нашої програми їй повернули субсидію, і тепер вона не буде віддавати всю пенсію чоловіка за комуналку.

На перший погляд, це дуже незначна допомога в контексті загальних проблем в країні, і ці кілька десятків людей, яким допомогли журналісти "Головної теми", не впливають на глобальні суспільні процеси в Україні! Але! Це тільки ті історії, про які ми знаємо, і які стосуються наших героїв. А скільки ще людей, які подивилися нашу програму і дізналися - куди йти, щоб перерахувати пенсію, які документи подати на субсидію, де взяти рецепт і потім не платити за ліки, як вибити ті самі аліменти, і що потрібно знати, якщо зібралися на роботу за кордон.

Наша мета - дати глядачеві максимальний набір прострї і корисної інформації, яка допоможе йому у вирішенні конкретних соціальних питань.

Олена, ви ведуча не тільки проекту "Головна тема", але і новин "Сьогодні" на каналі "Україна". Чи складно перебудуватися з одного проекту на інший, і який вимагає більше часу для підготовки?

Ні, зовсім ні. "Головна тема" - це громадське шоу, в якому ми піднімаємо найактуальніші проблеми. Це ті ж теми, про які ми щодня говоримо у новинах, різниця в тому, що в "Головній темі" ми присвячуємо обраній темі майже годину ефірного часу. І мені не доводиться перебудовуватися. Навпаки, постійне перебування в інформаційному полі дозволяє мені вичерпно готуватися до "Головної теми". У свою чергу, інформація отримана під час ефіру "Головної теми", може знадобиться при роботі в новинах. Тому для мене ці два проекти є продовженням один одного, вони складають одне ціле. А що стосується підготовки, то вона відбувається постійно і паралельно.

Який найбільший виклик ставить собі в наступному році "Головна тема"?

Найбільший виклик для "Головної теми" - продовжувати бути найбільш впливовим соціальним проектом на українському телебаченні. Зараз в Україні період глобальних змін. Нова влада, нові реформи. Тому сьогодні "Головна тема", як ніколи потрібна українському глядачеві. Будемо тримати в курсі всіх соціальних реформ, забігати наперед, випереджати і розповідати і показувати те, чого ви не побачите на інших каналах.

Олена Кот і Євгенія Федічкіна (фото з особистого архіву провідною)

Також про проект висловилася і керівник Головної теми" Євгенія Федічкіна.

Євгенія, що цікавого, незвичайного показуєте в своїх програмах?

Ми помітили таку тенденцію, що глядачі люблять ті програми, в яких ми проводимо експертизи. Наприклад, тестуємо продукти харчування, воду, одяг, секонд-хенд, косметику, ліки. Ось в одній з програм провели дослідження про користь фітнес-продуктів і їх аналогів. Що ми робимо? Віддаємо товари в сертифіковану лабораторію, там вивчають їх склад, і в кінці програми оголошуємо висновки. І ще одна наша фішка - ми завжди тестуємо товари різної цінової категорії: дешеві, дорогі і найбільш розрекламовані. Часто виходить, що дешеві продукти, косметика, одяг за якістю не гірше, ніж дорогі. А буває і краще. І глядачі, і команда проекту чекають результатів таких експериментів. Навіть ми часто сперечаємося всією редакцією, який товар виявиться кращим.

Згадайте якусь цікаву історію, пов'язану з експериментами?

Для одного з випусків ми проводили експертизу популярних серед українців новорічних продуктів - шампанського, крабових паличок, ікри. Саме в цей час до нас в команду прийшла нова журналістка, і це був її перший на проекті сюжет. І вона, коли дізналася результати експертизи, приходить в редакцію вся в розпачі, мало не зі сльозами на очах. Ми думаємо, що ж сталося? А вона каже: "Все пропало! У продуктах не знайшли нічого небезпечного, всі показники в нормі". Але, насправді, хіба це погано? Я до чого веду... Мета "Головної теми" - не знайти щось погане, якийсь негатив і показати його зі всіх сторін, і в жодному разі - не нагнітати там, де немає проблеми, ми просто показуємо правду, так, як є насправді.

Який з 80 ефірів був найбільш резонансним?

Якщо ж говорити про рейтинги, то рекордні цифри взяла програма "Міфи про секонд-хенд". Цю програму подивилися 4,2 мільйона глядачів. Якщо ж брати до уваги саме резонанс, а не сухі цифри, то більше обговорювали, писали, телефонували, і продовжують це робити - після ефірів про пенсії та пенсійну реформу. Ми вже 4 рази піднімали цю тему, і вона ніколи не втрачала актуальності. Ну, і, звичайно, ми кожен раз отримуємо багато листів від пенсіонерів, які незадоволені, розчаровані чи просто не розуміють, кому, скільки і за які заслуги нараховують виплати. Ось ми і з'ясовуємо.

А ще досвід двох років ефіру "Головної теми" показав, що також українців хвилює все, що пов'язано з нашим гаманцем. І найуспішнішими за рейтинговими показниками є програми, в яких ми розповідаємо про те, як заробляти більше, а витрачати менше.

У вас бувають дуже ризиковані експерименти. Бували випадки, коли журналісти відмовлялися брати в них участь?

Наші журналісти - такі безстрашні, що я сама іноді дивуюся, на які безумства вони здатні заради того, щоб докопатися до правди. Ось з останнього - журналістка Юля Макаренко проводила розслідування афери з зарплатами. До нас у редакцію звернулись будівельники, яких обдурили на будівництві. Не заплатили близько 80 тисяч гривень. Для того, щоб зрозуміти, хто саме аферист в тій фірмі, яка найняла людей на роботу, Юля сама пішла працювати на будівництво. Тендітна дівчина, яка ніколи шпатель в руках не тримала, взяла уроки у досвідчених будівельників і пішла працювати! Під час роботи вона у всьому розібралася, все з'ясувала і знайшла винного. Тепер ми чекаємо, щоб людям повернули зароблені гроші.

Героїв самі шукаєте для сюжетів чи вони вас знаходять?

По-різному. Не існує універсального рецепту "як знайти ідеального героя для "Головної теми". Багато хто сам нас знаходить. І дзвонять на телеканал "Україна", і пишуть в соціальні мережі, і паперові листи ми отримуємо. Але не завжди ті, хто звертаються до нас, хочуть потім зніматися в програмі. Мовляв, я вам розповів про проблему, але на камеру говорити не буду. У таких випадках, якщо тема дійсно глобальна, і стосується багатьох українців, то шукаємо інших героїв сюжетів.

До їх вибору ми підходимо дуже ретельно. По-перше, у них повинна бути проблема, пов'язана з темою програми. І по-друге, ця проблема не повинна залежати від них самих, тобто сам герой не повинен бути винним у тому, що з ним сталося. Інакше виникає логічна емоція "сам винен", і вже дивитися, що буде далі, і як це все вирішувати - нецікаво.