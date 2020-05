Go_A переспівали головний хіт Вєрки Сердючки на Євробаченні 2020 (відео)

GO_A (фото: instagram.com/go_a_band)

Група Go_A для свого виступу обрала хіт Вєрки Сердючки

Музична фолькгрупа Go_A, яка повинна була летіти в Роттердам для участі в пісенному конкурсі Євробачення 2020, взяла участь в домашньому концерті. Для Eurovision Home Concerts учасники від України обрали головний хіт Вєрки Сердючки.

Попри те, що Євробачення-2020 в цьому році скасували, організатори конкурсу вирішили зробити серію домашніх концертів на YouTube, щоб згуртувати й підбадьорити європейців у дні карантину. У Eurovision Home Concerts взяла участь і група Go_A.

Виступ колективу відбувся 15 травня - це був останній онлайн-концерт. Вони виконали пісню "Соловей", з якою збиралися їхати у Роттердам, а також переспівали хіт Вєрки Седючки Dancing Lasha Tumbai, з яким вона зайняла друге місце на Євробаченні-2007.

Локацією для свого виступу Go_A обрали дах 97-метрового телецентру Києва.

Раніше в Eurovision Home Concerts взяла участь українська співачка Джамала. Співачка виконала пісню "1944", яка принесла їй перемогу на Євробаченні у 2016 році. А також заспівала Arcade Дункана Лоуренса.

Варто відзначити, що крім Джамали й Go_A участь в Eurovision Home Concerts прийняв учасник на Євробаченні 2018 від України MELOVIN, який виконав дві композиції: пісню Under The Ladder, з якою виступав на конкурсі та хіт Кончіти Вурст – Rise Like a Phoenix.

Автор: Анна Ярошенко