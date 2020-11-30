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Крейзі-караоке і атмосфера веселощів: українці побачать грандіозне новорічне шоу

Автор: Styler

31 грудня усі українці зможуть дивитися велике святкове шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Глядачів чекатимуть улюблені хіти, дотепні жарти, вражаючі постановки і неповторна атмосфера веселощів. Кожен бажаючий навіть зможе заспівати із зірками в караоке-барі та станцювати під найпопулярніші мелодії 2020 року, які артисти виконають прямо на Михайлівській площі під час новорічних святкувань.

Які зірки виступатимуть

На сцені шоу прозвучать 35 пісень у виконанні топових українських зірок, а номери вражатимуть глядачів своєю масштабністю та оригінальністю. У новорічний вечір на каналі "Україна" запалять кращі з кращих, серед них – NK, яка нещодавно представила нову чуттєву композицію, Олег Винник, MONATIK та DZIDZIO.

Популярний співак Олег Винник не лише подарує глядачам свої головні хіти, але й приготує неймовірний сюрприз.

"Звичайно, що новорічну ніч не можна уявити без хітів, тому у свято я буду дарувати людям улюблені ними композиції. Окрім своїх авторських треків виконаю легендарну пісню багатьох поколінь. Головне – настрій і емоція", – зазначає виконавець.

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Олег Винник проведе новорічну ніч з мільйонами українців (фото: прес-служба каналу "Україна")

Імена ведучих стануть для українців справжньою несподіванкою, їх творці шоу відкриють згодом. Включення проходитимуть з двох локацій: безпосередньо з Михайлівської площі – поруч з головною ялинкою країни та із зони караоке.

"Крейзі-караоке – це зона гумору та різноманітних розваг. Співаки, телеведучі, актори, спортсмени не тільки співатимуть та куражитимуться, але й змагатимуться між собою у дотепних конкурсах. Ми зробимо все, аби подарувати глядачам незабутнє шоу та найтепліші, найяскравіші емоції свята", – додали організатори новорічного заходу.

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