Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч та інші ТБ-зірки встановили унікальний рекорд

Ведучі "Ранку з Україною" (фото: прес-служба каналу "Україна")

30 грудня під час масштабного святкового спеціального ефіру на каналі "Україна", присвяченого підсумкам 2020 року, був встановлений національний рекорд - вперше на українському ТБ прямий ефір випуску новин в одній студії провели 14 ведучих.

Рекорд у студії новин "Сьогодні" зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, про що вона повідомила у себе на Facebook-сторінці.

Українські ведучі встановили рекорд

Повідомляється, що сміливий експеримент з рекордною кількістю ведучих у прямому ефірі вдалося реалізувати завдяки "злагодженій командній роботі та можливостям інноваційної студії 360°".

Зауважимо, що про виклики та досягнення 2020 року ділилися з глядачами зіркові ведучі: Лілія Ребрик, яка підкорила фанатів пристрасним танцем біля ялинки, Анатолій Анатоліч, Марія Мельник, Григорій Герман, Альона Вінницька, Олексій Суханов, Анна Панова, Олег Панюта, Ольга Грицик, Марина Кухар, Олена Кот, Віталій Школьний, Максим Сікора та Ігор Пупков.

На завершення рекордного ефіру пролунав всесвітньо відомий "Щедрик" Миколи Леонтовича у виконанні ведучих новин та соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися фото наймилішого учасника шоу "Маска", яке 16 січня стартує на каналі "Україна".