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Остапчук Шерлокович: топ-ведучий здивував новим образом (фото)

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Четвер 04 листопада 2021 11:15
Остапчук Шерлокович: топ-ведучий здивував новим образом (фото) Володимир Остапчук здивував новим образом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Дмитрий Войналович

Володимир Остапчук, який днями одним з перших отримав третю дозу вакцини від коронавірусу і розповів про "побочки", не перестає дивувати українців.

Так, для нового випуску популярного шоу "Маска" на каналі "Україна" Остапчук змінив свій образ.

У третьому випуску проекту, який глядачі побачать 6 листопада, Вова перевтілиться у відомого детектива Шерлока Холмса, якому під силу розкрити найзаплутаніші справи у світі.

Остапчук Шерлокович: топ-ведучий здивував новим образом (фото)

Володимир Остапчук у новому образі (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Як ви знаєте, є кілька версій стрічок про Шерлока Холмса. Ми ж орієнтувалися на серіал з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі", - говорить Остапчук.

Для цього образу йому спеціально пошили костюм, а ще у нього буде справжня кіношна перука.

"Тому в третьому ефірі я буду таким Остапчуком Шерлоковичем, який буде більше звертатися до своїх колег-детективів", - жартує ведучий.

Остапчук Шерлокович: топ-ведучий здивував новим образом (фото)

Володимир Остапчук у новому образі (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також він обіцяє розкрити заплутану справу одного з минулих випусків і таємниці учасників, які вони ретельно приховують за сімома замками.

"Але не думайте, що я так просто назву вам імена зірок під масками. Насправді я сам їх не знаю, але редактори підготували мені реальні факти про наших учасників, які цієї суботи я озвучу", - інтригує шоумен.

Остапчук Шерлокович: топ-ведучий здивував новим образом (фото)

Володимир Остапчук у новому образі (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, Остапчук стане ведучим святкового спецвипуску грандіозного шоу "Маска", яке вийде напередодні Нового року 2022 - ввечері 31 грудня.

Раніше ми писали, що Володимир і його дружина Христина будують під Києвом будинок у французькому стилі. Навіть є вже перші фото!

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Володимир Остапчук
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