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Супер Топ-модель по-українськи: глядачам готують незвичайний сюрприз

Автор: Styler

Cloudless представлять нову пісню на популярному шоу

Українська група Cloudless, що завоювала велику популярність після участі у Нацвідборі на Євробачення і після того, як їхні пісні звучали у серіалі "Школа", 23 листопада запрем'єрить свій свіжий сингл "Думки" у випуску шоу "Супер Топ-модель по-українськи" на Новому каналі.

Cloudless (фото: прес-служба групи)

Музиканти не дарма вибрали саме такий спосіб презентувати нову пісню: їм усім дуже близький головний меседж проекту "Супер Топ-модель по-українськи". Він - про соціальну відповідальність та небайдужість до актуальних проблем людства. Зокрема, в шоу вже піднімали такі глобальні теми, як пандемія СOVID-19, війни, дискримінація по гендеру, забруднення повітря, використання натурального хутра, вирубування лісів.

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Чітка соціальна позиція є у кожного з учасників гурту. Засновник Cloudless Антон Панфілов пропагує сортування сміття і опіку над бездомними тваринами. Гітарист групи Михайло Шатохін закликає свідомо споживати всі речі, які нас оточують: музикант не лише намагається не купувати зайвого одягу і віддає свій нужденним, але й власноруч майструє нову гітару зі старих інструментів. А барабанщик Олександр Ковачев використовує свій Instagram для того, щоб показати, як правильно тренуватися і підтримувати тіло в тонусі.

Cloudless у Нацвідборі на Євробачення

Раніше ми писали, що ведуча проекту "Супер Топ-моделі по-українськи" і дружина мільйонера розповіла про домашнє насильство.

Пропонуємо вам також рецепт корисного кексу від учасниці "Супер Топ-модель по-українськи".

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