Alice, Lost in Random и Papetura: игры с мрачными сказками и необычными мирами

Alice: Madness Returns

Alice: Madness Returns - приключенческий экшн 2011 года от студии Spicy Horse, вдохновленный сказочным миром Льюиса Кэрролла. Главная героиня Алиса пытается прийти в себя после пожара, в котором погибла ее семья. Она снова возвращается в Страну чудес, однако когда-то волшебный мир теперь обезображен и полон опасностей.

Страна чудес в Alice: Madness Returns (скриншот по игре)

Вместо беззаботных сказочных приключений героиню ждут жуткие создания, опасные платформы и головоломки. Алиса может уменьшаться, использовать необычное оружие и исследовать причудливые локации, где даже знакомые персонажи приобретают угрожающий вид.

Больше всего меня поражает переосмысление вселенной Алисы. Чеширский Кот, Безумный Шляпник и другие герои остались узнаваемыми, но их образы теперь напоминают персонажей из кошмарного сна. Особенно интересно наблюдать за контрастом между яркими декорациями и мрачной историей.

Примерное время прохождения: 14 часов.

Lost in Random

Lost in Random - приключенческая игра 2021 года от студии Zoink, события которой разворачиваются в мрачном королевстве Рандом. Здесь судьбу каждого жителя определяет бросок магического кубика, а власть удерживает жестокая королева.

Главная героиня Парна отправляется на поиски своей непарной сестры, которую забрали по приказу правительницы. Во время путешествия девушка находит необычного компаньона - живой кубик Дайси. Вместе они исследуют шесть королевских земель, знакомятся с странными жителями и пытаются изменить установленные правила.

Сказочное королевство в Lost in Random (скриншот по игре)

Особенность игры - боевая система, сочетающая использование карточек, оружия и случайных результатов бросания кубика. От последнего зависит, какие возможности откроются героини во время битвы.

Самым интересным кажется сам сказочный мир. Искривленные дома, необычные персонажи и мрачные улицы напоминают ожившие иллюстрации из жуткой детской книги. Идея же королевства, где будущее определяет случайность, делает историю еще более особенной.

Примерное время прохождения: 13 часов.

The Midnight Walk

The Midnight Walk - мрачная приключенческая игра 2025 года от студии MoonHood, которую основали разработчики, работавшие над Lost in Random. Ее особенность - мир, созданный из реальных пластилиновых фигур и анимированный в стиле покадровой съемки.

Игрок берет на себя роль загадочного путешественника по имени Burnt One, встречающего маленькое создание Потбоя. Его голова напоминает фонарик с живым пламенем. Вместе героям придется путешествовать жутким миром, где в темноте скрываются опасные чудовища.

Пластилиновый мир The Midnight Walk (скриншот по игре)

Свет Потбоя помогает преодолевать препятствия, но привлекает внимание существ, стремящихся поглотить его огонь. Поэтому во время путешествия нужно прятаться, отвлекать врагов и решать интересные головоломки.

Меня очень увлекает этот визуальный стиль. Каждое дерево, здание и чудовище сначала вылепили вручную, а затем перенесли в цифровой мир. Благодаря этому игра напоминает жуткий кукольный мультфильм, где даже самые страшные создания имеют своеобразное обаяние.

Примерное время прохождения: 5 часов.

Gloomy Eyes

Gloomy Eyes - сказочная приключенческая игра 2025 года от Fishing Cactus, события которой разворачиваются в мире, где солнце перестало сходить. Земля погрузилась в вечную тьму, а между людьми и живыми мертвецами продолжается противостояние.

В центре истории - мальчик-зомби Глуми и обычная девочка Нена. Несмотря на вражду между мирами, герои объединяются, чтобы вернуть солнечный свет.

Сказочный мир Gloomy Eyes (скриншот по игре)

Игрок управляет обоими персонажами, переключаясь между ними для решения головоломок. У каждого есть собственные способности, поэтому для преодоления препятствий придется использовать сильные стороны обоих героев. Несмотря на такую механику, игра рассчитана на одного игрока.

Пасмурные кладбища, причудливые здания и необычные персонажи выглядят одновременно жутко и мило. Меня очень поразил именно этот контраст. Казалось бы, история о мальчике-зомбе в мире вечной тьмы должна пугать, но она рассказывает о дружбе и поддержке. На мой взгляд, именно такое необычное сочетание делает игру особенно очаровательной.

Примерное время прохождения: 4 часа.

Papetura

Papetura - короткая приключенческая игра 2021 года от независимого разработчика Томаша Остафина, известного под названием Petums. Ее главная особенность - целый мир, созданный вручную из бумаги.

История рассказывает о маленьком бумажном создании Папе, которое оказывается в ловушке среди цветов. Впоследствии герой находит волшебное существо Тура, и вместе они пытаются спасти свой хрупкий мир от огненных чудовищ.

Бумажный мир Papetura (скриншот по игре)

Игра построена на исследовании локаций и решении головоломок в формате point-and-click. Диалогов здесь нет, а историю передают через анимацию, звуки и взаимодействие персонажей. Атмосферу дополняет музыка композитора Floex.

Даже самые маленькие насекомые, растения и фантастические существа созданы из бумаги. Благодаря необычному освещению этот мир кажется живым, хотя в то же время остается очень хрупким. Особенно интересно, как обычный материал превращается в полноценную сказочную вселенную.

Примерное время прохождения: 2 часа.