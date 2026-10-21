Alice, Lost in Random и Papetura: игры с мрачными сказками и необычными мирами
Сказки в видеоиграх не всегда бывают хорошими. За красочными декорациями могут скрываться опасные существа, мрачные тайны и истории, совсем не напоминающие привычные детские приключения.
Редакторша Styler Юлия Люшнева собрала пять игр на ПК с необычной сказочной атмосферой, причудливыми персонажами и разными визуальными стилями.
Alice: Madness Returns
Alice: Madness Returns - приключенческий экшн 2011 года от студии Spicy Horse, вдохновленный сказочным миром Льюиса Кэрролла. Главная героиня Алиса пытается прийти в себя после пожара, в котором погибла ее семья. Она снова возвращается в Страну чудес, однако когда-то волшебный мир теперь обезображен и полон опасностей.
Вместо беззаботных сказочных приключений героиню ждут жуткие создания, опасные платформы и головоломки. Алиса может уменьшаться, использовать необычное оружие и исследовать причудливые локации, где даже знакомые персонажи приобретают угрожающий вид.
Больше всего меня поражает переосмысление вселенной Алисы. Чеширский Кот, Безумный Шляпник и другие герои остались узнаваемыми, но их образы теперь напоминают персонажей из кошмарного сна. Особенно интересно наблюдать за контрастом между яркими декорациями и мрачной историей.
Примерное время прохождения: 14 часов.
Lost in Random
Lost in Random - приключенческая игра 2021 года от студии Zoink, события которой разворачиваются в мрачном королевстве Рандом. Здесь судьбу каждого жителя определяет бросок магического кубика, а власть удерживает жестокая королева.
Главная героиня Парна отправляется на поиски своей непарной сестры, которую забрали по приказу правительницы. Во время путешествия девушка находит необычного компаньона - живой кубик Дайси. Вместе они исследуют шесть королевских земель, знакомятся с странными жителями и пытаются изменить установленные правила.
Особенность игры - боевая система, сочетающая использование карточек, оружия и случайных результатов бросания кубика. От последнего зависит, какие возможности откроются героини во время битвы.
Самым интересным кажется сам сказочный мир. Искривленные дома, необычные персонажи и мрачные улицы напоминают ожившие иллюстрации из жуткой детской книги. Идея же королевства, где будущее определяет случайность, делает историю еще более особенной.
Примерное время прохождения: 13 часов.
The Midnight Walk
The Midnight Walk - мрачная приключенческая игра 2025 года от студии MoonHood, которую основали разработчики, работавшие над Lost in Random. Ее особенность - мир, созданный из реальных пластилиновых фигур и анимированный в стиле покадровой съемки.
Игрок берет на себя роль загадочного путешественника по имени Burnt One, встречающего маленькое создание Потбоя. Его голова напоминает фонарик с живым пламенем. Вместе героям придется путешествовать жутким миром, где в темноте скрываются опасные чудовища.
Свет Потбоя помогает преодолевать препятствия, но привлекает внимание существ, стремящихся поглотить его огонь. Поэтому во время путешествия нужно прятаться, отвлекать врагов и решать интересные головоломки.
Меня очень увлекает этот визуальный стиль. Каждое дерево, здание и чудовище сначала вылепили вручную, а затем перенесли в цифровой мир. Благодаря этому игра напоминает жуткий кукольный мультфильм, где даже самые страшные создания имеют своеобразное обаяние.
Примерное время прохождения: 5 часов.
Gloomy Eyes
Gloomy Eyes - сказочная приключенческая игра 2025 года от Fishing Cactus, события которой разворачиваются в мире, где солнце перестало сходить. Земля погрузилась в вечную тьму, а между людьми и живыми мертвецами продолжается противостояние.
В центре истории - мальчик-зомби Глуми и обычная девочка Нена. Несмотря на вражду между мирами, герои объединяются, чтобы вернуть солнечный свет.
Игрок управляет обоими персонажами, переключаясь между ними для решения головоломок. У каждого есть собственные способности, поэтому для преодоления препятствий придется использовать сильные стороны обоих героев. Несмотря на такую механику, игра рассчитана на одного игрока.
Пасмурные кладбища, причудливые здания и необычные персонажи выглядят одновременно жутко и мило. Меня очень поразил именно этот контраст. Казалось бы, история о мальчике-зомбе в мире вечной тьмы должна пугать, но она рассказывает о дружбе и поддержке. На мой взгляд, именно такое необычное сочетание делает игру особенно очаровательной.
Примерное время прохождения: 4 часа.
Papetura
Papetura - короткая приключенческая игра 2021 года от независимого разработчика Томаша Остафина, известного под названием Petums. Ее главная особенность - целый мир, созданный вручную из бумаги.
История рассказывает о маленьком бумажном создании Папе, которое оказывается в ловушке среди цветов. Впоследствии герой находит волшебное существо Тура, и вместе они пытаются спасти свой хрупкий мир от огненных чудовищ.
Игра построена на исследовании локаций и решении головоломок в формате point-and-click. Диалогов здесь нет, а историю передают через анимацию, звуки и взаимодействие персонажей. Атмосферу дополняет музыка композитора Floex.
Даже самые маленькие насекомые, растения и фантастические существа созданы из бумаги. Благодаря необычному освещению этот мир кажется живым, хотя в то же время остается очень хрупким. Особенно интересно, как обычный материал превращается в полноценную сказочную вселенную.
Примерное время прохождения: 2 часа.
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